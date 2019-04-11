台中市連兩年蟬聯房地合一繳稅王 去年年增1.3倍

據財政部統計資料庫最新統計顯示，近兩年房地合一稅收緩步成長，個人繳納房地合一稅收從 2017 年的 11.9 億元，增加到 2018 年的 27.9 億元，年增 1.3 倍，以區域表現來看，台中市連兩年都是房地合一的繳稅王，反應仍有民眾短期交易獲利的狀況。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一上路時間為 2016 年 1 月 1 日，而 2018 年若繳納到房地合一稅，基本上都是 2016 年以後取得的房屋出售，同時出售房屋扣除相關成本後，還有所得的交易，不過以近年房價表現來看，要能夠 3 年內逢低買進，出售後扣除成本費用還能獲利的，其實是相當不容易的事情，除一般交易獲利，可能有部分民眾不清楚房地合一的相關規定，如誤用贈與等方式節稅，都會導致日後出售時產生可觀的房地合一稅負。

統計資料顯示，2017 年全國的房地合一個人稅收為 11.9 億元，房價最高的雙北市，台北市稅收僅 1.5 億元，新北市稅收 1.8 億元，主要還是房價處於修正階段，短期交易房價應難以出現獲利，不過台中市 2017 年房地合一稅收 2.1 億元，居六都之冠。

2018 年房地合一稅收為 27.9 億元，台中市仍是六都之冠，房地合一稅收有 4.3 億元，高於台北市的 3.4 億元，第二名則是高雄的 3.9 億元，反應房價水準相對較為平價的台中市與高雄市，仍有短期買賣繳納房地合一稅的案例，也不難看出房市表現相對北部熱絡，至於交易量最大的新北市，房地合一稅反而居六都之末，區域內短期交易狀況相對不常見。

曾敬德建議，房地合一已經改變贈與節稅的功效，受贈者通常取得成本都遠低於市價，尤其是在高房價的地區特別明顯，民眾想要透過贈與節稅，要思考日後出售是否有高額的房地合一稅負。