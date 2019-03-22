雨衣龍頭達新賣台中建地 今以6.22億元標出溢價15.2%

雨衣龍頭廠商達新 % (1315-TW) 委託商仲 CBRE 世邦魏理仕，公開標售達新位於台中市西屯區台灣大道大遠百商圈的 6 筆土地，及 1 筆建物，今 (22) 日由理仁建設以總價近 6.22 億元得標，溢價率約 15.2%。

達新標售出去的台中市土地總面積約 661.87 坪、建物面積約 304.57 坪，標售底價 5.4 億元，今 6.22 億元得標，溢價率約 15.2%

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，此次共吸引 7 封標單參與競標，全為在地知名建商，各封投標金額相當接近，其中次高標廠商為華相建設，投標金額差距僅 100 餘萬元，反映出投資人熱烈搶標程度。本次吸引多家建商投標的主因是，該標售土地位居台中精華地段，且基地方正，極具改建增值潛力。

據世邦魏理仕研究部統計，近三年台中市土地交易於 2018 年達到高峰，單年創下新 323 億元的成交量，其中近七成為本土建商所購入，顯示建商看好未來台中房市發展潛力。今年 1-2 月台中市土地交易市場維持熱絡，總成交金額已達 59 億元，建商投入比例高達 76%，預測 2019 年全年台中土地交易量有望創下新高。

朱幸兒表示，達新台中市建地標售案，土地分區使用為住三之二。