建商推案仍保守 北市今年恐無新百坪豪宅建案推出

台北市今年第 1 季底截止，並沒有全棟規劃為 100 坪以上的豪宅建案，據市調機構統計，市調機構預估，第 2 季也沒有純百坪以上豪宅案開賣規劃案。假如信義區豪宅案「陶朱隱園」未在今年開賣，台北市今年將成近 10 餘年來、首度沒有純百坪豪宅建案釋出的年度。

住展企研室經理何世昌表示，2019 年全台房市推案量雖大，但建商在規劃產品時大多走保守路線，銷售難度較高的純百坪豪宅案反而被捨棄，透露出建商對房市的看法，並不如表面上樂觀。

何世昌分析，建商縮手不推百坪豪宅案，主要是線上未售出的百坪豪宅案供給量龐大，且各具特色，品質與規劃更是一等一；此時若有建商推出新案，勢必要面對價格與產品力的激烈競爭，新案不見得打得贏舊建案。

全棟規劃百坪以上的豪宅建案，因為坪數大、總價高，銷售上並不容易，所以市況較好時，建商才會有信心推出這類產品。也就是說，純百坪以上豪宅案的多寡，通常與房市景氣有些關聯性。

根據統計，2013 年正值房市多頭高峰，當年純百坪以上的豪宅案推案蓬勃，總案量達 900 億元；「西華富邦」、「松濤苑」、「國美大真」、「玉光」等知名豪宅社區，都是於當年推出。2014 年房市景氣轉弱，是年，百坪豪宅推案量只剩約 350 億元。雖然房市在 2015 年到 2017 年間市況不佳，房價跌跌不休，但建商仍未放棄這塊市場，每年都有純百坪以上的豪宅案出現。

而到了 2018 年，在房市回溫、肥咖條款，以及台商回流諸多利多激勵之下，純百坪豪宅案爆出 850 億元大量，僅次於 2013 年，指標豪宅案如「One Park Taipei 元利信義聯勤」、「冠德信義」、「元大晶華」、「Jade12」等。

2018 年豪宅成交量回暖，又有台商回流議題激勵，但今年市場卻十分詭譎，迄今仍未見到純百坪豪宅案出現，至於籌備中未開賣的個案如「首泰信義」、「世界明珠」、「Diamond Tower」等案，也並不是規劃全百坪以上。目前台北市籌備中未開賣的純百坪豪宅，就僅剩「陶朱隱園」一案。如「陶朱隱園」案開賣時間延到 2020 年，那麼今年北市純百坪豪宅掛蛋的機率就會大增。