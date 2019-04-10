小心！歷史可能重演 1999 美股泡沫

華爾街銀行與研究機構近期報告示警，目前的美股可能重演 1999 泡沫時期。

科技浪潮成就億萬富翁、風險資本投資者押注導致科技類股高估值，一系列 IPO (首次公開募股) 的科技炒作正影響美股。

強勢美元和美國去年四度升息之下，不利條件襲捲新興市場，全球債務暴增，加上殖利率曲線此前出現短暫反轉，這些情景似曾相見，都是 20 世紀 90 年代後期的趨勢。

根據國際金融協會 (IIF) 數據，自去年聯準會四度升息以來，全球債務成長 12%，去年全球國內生產總值 (GDP) 達到 318%，高於 2000 年的 170%。

TS Lombard 全球宏觀策略師 Dario Perkins 稱，聯準會貨幣政策和美元走強正為新興市場 (尤其是阿根廷和土耳其) 帶來財政壓力。

雖然目前沒有類似於俄羅斯主權違約或長期資本管理崩潰，但去年年底市場仍出現了巨大波動，近期殖利率曲線甚至短暫地出現反轉 (就像 1998 年那樣)。

聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 與芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 近期的演說中，都將聯準會的升息時間與 1998 年的匯率進行比較。

德意志銀行最近一份報告指出，由於金融市場已經出現反彈，投資者不應該在短期內依靠 1998 年的降息政策，聯準會目前只是表明，不會在一段時間內升息。

美國研究機構 Leuthold 集團投資長 Doug Ramsey 表示，市場幾乎每天都在上漲，並且在過去的 15 分鐘裡，市場幾乎都在上漲，盤整是持續數小時的事件，而非幾天或幾週。

Ramsey 提到，若以史為鑒，這可能不是什麼好消息。雖然股市在 1999 年後又漲了一年，但這些漲幅導致了不可持續的估值。到 2002 年，那斯達克指數較 2000 年初的高點下跌約 75%。

美股自去年底拋售潮中反彈，Ramsey 特別寫道，今年似乎有些不同，投資者對經濟成長不那麼樂觀，由於其他地方利潤較低，他們被迫投資到成長型股票中。即便如此，這次美股反彈也出現了同樣風險 (1999 美股泡沫)。