美股後市怎麼走？野村：恐怕決定在這群人手上

在繳出 10 年來最佳的單季漲幅之後，美股雖仍偏漲，卻似有所觀望。這波走勢最特別之處，在於股市反彈創高，今年來美股股票基金卻創自 2008 年以來最大的資金外流，讓這波「無基之彈」顯得更為詭異，後市難以判斷。

美股上漲，股市基金資金卻流出 (圖表取自 Zero Hedge)

雖然一些分析師認為，企業實施庫藏股，撐起了本輪反彈所需的資金，或者偶而出現的軋空走勢，幫助了這波行情走高，但這都不像是足以提振大盤的穩固資金。

野村證券量化團隊分析師 Masanari Takada 認為，隨著市場樂觀情緒增加，標普 500 指數正接近 2900 點，這是在波動性較低的環境下，慣性買入的支撐。野村估計，程式交易及系統趨勢的追隨者少量買入，被動地跟隨市場走勢。

在這種情況下，說明系統性的參與者，也只是暫時的追隨趨勢，同時，數據顯示，程式的買入交易正在逐漸減緩，這波的反彈行情恐有隨時崩落的可能。隨即而來，企業將進入庫藏股的回購靜默期，支撐買盤的資金還會再減。

市場須見關鍵投資人表態

這使得行情的關鍵要看一群關鍵投資人的動態—股市多頭 / 空頭基金、以及全球宏觀避險基金，這些人如果繼續無視大盤走高，這波漲勢恐怕會繼續缺少資金彈藥的支持。

摩根大通首席策略師 Marko Kolanovic 主張，標普 500 指數有望在 5 月底來到 3000 點，因為這些傳統多頭 / 空頭基金及宏觀避險基金，早晚會進入市場。不過迄今為止，這個預言還未實現。

市場「主力」未進入股市 (圖表取自 Zero Hedge)

圖表顯示，即使錯過了 2300 點到 2900 點的波段漲幅，這些基金還是拒絕進場，他們顯然並不相信這波走勢。事實上，他們的曝險部位是多年以來最低的，他們並未跟隨股票市場操作，相反地，他們更像跟隨花旗經濟意外指數，由基本面為主考量進場時機。

因此，要吸引他們進場，不會是市場的強彈或是再創新高，或是任何技術面的理由，如果見不到美國經濟數據有重大的好轉，這波聖誕節後的歷史性上漲可能已進入倒數計時。

這種情況下，美股即使再走高，也只是進入超買，而非漲勢確認。

家族理財辦公室 Heron Asset Management 負責人 Alberto Tocchio 也執此觀點，他表示，在經濟增長疲弱的背景下，流動資金稀少股市卻強升，可能造成上漲過度後下挫，應更加謹慎。