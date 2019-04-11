富士康、台積電加入蘋果綠能生產供應鏈

據《路透社》報導，蘋果 (AAPL-US) 在週四表示，使用綠色能源生產的供應商增加了一倍，其中兩家是為 iPhone 組裝和製造內核處理器晶片的富士康和台積電。此外，蘋果購買的 25 億美元綠色債券已投入全球約 40 個環境保育項目中。

蘋果一直以來重金投資再生能源，去年四月蘋果發布的《Supplier Clean Energy》一計畫中曾提到，為節能減碳，蘋果自 2015 年 10 月提出綠能計畫，致力於打造百分之百的綠能供應鏈。

去年蘋果曾表示，公司能透過再生能源滿足所有生產供應鏈的需求，其中包括使用太陽能發電廠替數據中心供電。

他們表示，公司很大一部分的碳排放量來自其生產供應鏈，自 2015 年以來，蘋果直接與其供應鏈上的企業合作，發展綠能生產鏈。

蘋果在週四表示，目前已有 44 家公司參與該計劃，其中包括鴻海旗下負責生產 iPhone 的富士康、和負責提供蘋果手機 A 系列晶片的台積電。在此之前，蘋果僅宣布有 23 家廠商在這項綠能供應鏈計劃中。

綠能供應鏈裡的再生能源指的是，利用太陽能或生物性燃料電池等，對環境破壞力低的能源來發電戶生物氣體所謂的綠色能源，例如美國俄勒岡州的一處蘋果數據資料中心就使用水力發電來供電。

Apple 沒有說明該項計畫中的供應商如何取得再生能源，但它鼓勵供應商建立自己的再生能源發電廠，例如 iPad 代工業者仁寶去年在中國的工廠建造自家的太陽能發電廠。

蘋果環境，政策和社會部門副總裁 Lisa Jackson 在接受採訪時表示，公司有望在 2020 年為供應鏈帶來四千兆瓦的綠能計畫供應鏈，目前，蘋果的整個供應鏈共需 1.2 萬兆瓦電力來生產產品。

Jackson 拒絕表示，如果像富士康或是鴻海這樣的晶片大廠，未能履行綠能計劃的標準，蘋果是否會放棄兩大晶片供應商。

Jackson 說道：「的確花了一段時間才讓他們加入綠能生產的供應鏈中，但我相信他們目前已有能力以再生能源發電。」