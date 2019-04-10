〈台塑四寶業績發表〉除台化受氣爆事故影響 三寶均看好Q2將優於Q1

台塑四寶今 (10) 日公布第 1 季財報，台化 (1326-TW) 以每股純益 1.46 元登上四寶每股獲利王，台塑化 (6505-TW) 則成功較上季轉盈。展望第 2 季，除台化受到 ARO-3 廠停工而影響營收表現外，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化均預期，第 2 季營運表現將會優於第 1 季。

台塑

台塑董事長林健男表示，由於美國聯準會決定今年暫緩升息，市場資金將流出美國、流入新興市場，可望帶動新興市場經濟成長，推升原物料行情；而中國方面，隨著刺激經濟措施持續推出，3 月 PMI 指數重返擴張，增添經濟走穩跡象。

展望第 2 季，林健男指出，第 2 季適逢亞洲輕油裂解廠密集歲修期，共有 10 家廠歲修，影響乙烯減少 87 萬噸，供應吃緊，加上第 2 季為汽車、家電、塗料、食品包裝等需求旺季，有利產品銷售，且台塑僅有 2 廠歲修或工檢，預估開工率 95%，將高於第 1 季的 90%。

整體而言，林健男表示，第 2 季進入石化產品需求旺季，開工率、銷售輛、產品價格估都將優於第 1 季，預期營收表現將較第 1 季成長，但美中貿易紛爭後續能否順利達成協議，仍充滿不確定性，將持續關注後續發展，並審慎因應。

南亞

南亞董事長吳嘉昭預期，4 月營收將與 3 月持平，或稍微優於 3 月表現，預期 4 月產品價格將會上升，使利差空間擴增，其中，化工產品產銷量變化不大，但預期乙二醇價格將在 4 月稍回溫，丙二酚價格持穩，4 月訂單可望增溫，預期整體化工產品營收將微幅成長；電子材料產品目前市場需求未明顯回升，但銅箔與環氧樹脂因國際原物料價格反彈，客戶採取預防性回補庫存，營收預期也將小幅成長。

不過，吳嘉昭指出，聚酯產品受到下游轉單至越南影響，預期營收將微幅減少。整體而言，第 2 季營收將較第 1 季成長，除工作天數增加帶動外，包括丙二酚需求可望持續回溫，加上乙二醇受惠聚酯纖維進入旺季等，都將成為帶動營運成長動能。

台化

台化副董事長洪福源指出，受到 ARO-3 廠發生事故而停工影響，除 PX 影響外售量 3 萬噸，使營收減少 10 億元外，萃餘油回售台塑化營收也會減少逾 10 億元，將使 4 月逾 20 億元營收受影響，並預估相關產品市場價格，可能因供給吃緊而上漲。至於 ARO-1 廠仍會照原訂計畫，從明 (11) 日起定檢。

整體而言，洪福源表示，目前包括 ABS、PS、PP 等塑料產品需求暢旺，對價格走揚樂觀看待，並看好 SM 價格可望在下游塑化需求強勁帶動下走強，但受到 ARO-3 廠停工影響，產品銷售量減少，4 月營收將不如 3 月，第 2 季營收也會較第 1 季衰退。

台塑化

台塑化總經理曹明指出，第 2 季烯烴廠將全能開動，也沒有外銷打算，產出將全數供應台塑企業內部，而價格方面，由於亞洲輕油裂解廠定檢，市場對乙烯需求量大，供給將較為吃緊。

煉油事業方面，曹明表示，第 2 季煉油廠開工率將由上季的 88% 提高至 90％，在國際政經及減產等因素影響下，上修對國際原油價格的預估值，由先前的 65 元上修至 67 至 68 元左右，並認為就算價格走揚至 70 元，也只是瞬間的上漲，不久便會趨於平衡而降至 70 元以下。成品油價格價差表現也可望持穩，預估第 2 季煉油事業利潤應會相當不錯。

