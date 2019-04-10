〈台塑四寶業績發表〉四寶Q1純益季增6.22倍 台化登每股獲利王 台塑化轉盈

台塑四寶今 (10) 日公布 3 月營收第 1 季財報，四寶 3 月營收均較上季回溫，月增 12.8%，第 1 季營收共達 3844.82 億元，年減 7.9%；稅後純益共 309.35 億元，季增 6.22 倍，年減 45.4%。受到石化產品價格持續下修影響，四寶營收均寫逾 1 年來低點，獲利方面，台塑稅後純益季增近 2.5 倍，每股純益達 1.28 元，台化稅後純益則季增逾 3.8 倍，以每股純益 1.46 元登上四寶每股獲利王，台塑化則成功較上季轉盈，每股純益 0.97 元。

台塑

台塑 (1301-TW)3 月合併營收 186.95 億元，月增 26.2%，年減 10.5%。台塑第 1 季合併營收 530.12 億元，季減 5.9%，年減 2.13%，為近 7 季低點；稅後純益 81.41 億元，季增 249.1%，年減 31.5%，每股純益 1.28 元。

台塑表示，第 1 季銷售量差增加 7.9 億元，銷售價差減少 41.3 億元，液鹼、PE 與正丁醇等產品銷售動能增溫，但全球景氣趨緩，使主要產品除 PVC 外，全數下跌，跌幅介於 6-25% 間，使產品價格大受影響。與去年同期相較，去年因有麥寮 HDPE 廠工檢，且林園 HDPE 廠及仁武鹼廠配合中油四輕歲修減產，使今年銷售量差增加 29 億元，但受到產品價格下挫影響，銷售價差減少 40.6 億元。

本業獲利方面，台塑第 1 季受惠 PVC 價格上漲，原料乙、丙烯價格下跌，利差擴大，營業利益 52 億元，季增 12%，認列權益法投資收益達 40 億元，較上季增加 48 億元。與去年同期相較，受到液鹼、AN、MMA 及 ECH 售價大幅下跌，利差縮小，使營業利益比去年同期衰退 21.1%，認列權益法收益也較去年減少 29 億元。

南亞

南亞 (1303-TW)3 月合併營收 249.67 億元，月增 19.1%，年減 14.1%。第 1 季合併營收 709.2 億元，季減 8.72%，年減 13.74%，為近 10 季低點；稅後純益 50.5 億元，季增 16.68%，年減 62.48%，每股純益 0.64 元。

南亞指出，第 1 季銷售量差較上季減少 20 億元，銷售價差減少 47.8 億元，主要受到美中貿易紛爭及春節連假工作天數減少影響，使各類產品營收均減少。與去年同期相較，銷售量差減少 50 億元，銷售價差減少 63 億元，由於整體經濟環境變數增加，影響市場信心，使化工、電子材料、聚酯等產品營收不如去年。

本業獲利方面，由於中國內需減弱與年節影響，使電子材料、化工與聚酯產品獲利減少，營業利益季減 15.4 億元，惟認列權益法投資收益較上季增加 18 億元。不過，與去年同期相較，由於消費需求萎縮，原料成本往下游轉嫁不易，使利差縮小，營業利益較去年同期大幅減少 67.7 億元，轉投資收益也連帶受影響。

台化

台化 (1326-TW)3 月合併營收 320.72 億元，月增 16.32%，年減 8.78%。第 1 季合併營收 914.33 億元，季減 10%，年減 7.6%，為近 6 季低點；稅後純益 85.18 億元，季增 3.82 倍，年減 34.33％，每股純益 1.46 元。

台化表示，第 1 季銷售量差較上季減少 35.2 億元，售價差減少 66.2 億元，由於合成酚廠及 SM 海豐廠分別由 3 月起及 4 月定檢，產銷量減少，加上 PS、ABS 因農曆春節，下游買氣趨緩，價格方面在客戶下單觀望下，仍低於去年第 4 季，使銷售價差大幅減少。與去年同期相較，售量差僅減少 7.5 億元，售價差則受到去年第 4 季油價重挫影響，大幅減少 67.7 億元。

本業獲利方面，由於第 1 季高價庫存逐漸去化，原料成本相對低價，使營業利益季增 44.6 億元，認列業外收益較上季增加 30.1 億元。與去年同期相較，由於今年第 1 季產品售價下滑，利差空間較去年同期減少，使營業利益減少 35.1 億元，業外收益也連帶減少 18.4 億元。

台塑化

台塑化 (6505-TW)3 月合併營收 548.46 億元，月增 4.6%，年增 1.5%。台塑化第 1 季合併營收 1691.17 億元，季減 11.9%，年減 7.1%，為近 5 季低點；稅後純益 92.26 億元，較上季轉盈，年減 49.6%，每股純益 0.97 元。

台塑化表示，第 1 季銷售量差較上季減少 62.9 億元，銷售價差減少 166.2 億元。其中，煉油事業營收主要受國際原油價格下跌影響，季減 12.5%，烯烴事業營收則季減 9.8%，公用事業營業額季減 6.8%。與去年同期相較，銷售量差減少 30.5 億元，銷售價差減少 99.1 億元，主要受到國際油價下挫影響。

獲利方面，煉油事業原油煉製量雖減少，產品價差也走弱，但受惠第 1 季國際油價止跌回升，產生收料時間差與庫存差利益；烯烴事業受惠原油價格止跌回升，市場對石化原料需求逐步回溫，第 1 季平均利差較上季小幅擴增，且輕油也受惠原料上漲時產生的購料與存貨利益，第 1 季共認列 33.9 億元存貨回升利益，使營業利益增加 166.6 億元。

與去年同期相較，獲利方面，由於今年第 1 季油品價差大幅走弱，市場對石化原料需求放緩，烯烴產品與原料輕油間的利差也大幅縮減，使營業利益減少 115 億元。