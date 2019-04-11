盤前財經大事搶先讀2019年4月11日

今日操盤前瞻

台灣 3 月稅收

美國 3 月 PPI、上週初領失業金人數

中國 3 月進出口金額

法說會：大立光、漢翔、麗清、聯穎、亞弘電

英國脫歐再延期 大限延至 10 月 31 日

歐盟決議將英國脫歐期限從 4 月 12 日推遲至 10 月 31 日，而且英國政府仍必須簽署延期協議。由於市場定價長期延期，消息傳出後，英鎊變動不大。閱讀全文...

Fed 會議記錄：多數 Fed 官員預期 年底前利率將不變

根據週三公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議記錄顯示，在 3 月 20 日結束的政策會議中，多數聯準會 (Fed) 官員預期，年底前，利率將維持不變。在央行，官員指出失業率下降，工資上升及新的關稅，並未導致通貨膨脹上升。閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉除台化受氣爆事故影響 三寶均看好 Q2 將優於 Q1

台塑四寶昨 (10) 日公布第 1 季財報，台化 (1326-TW) 以每股純益 1.46 元登上四寶每股獲利王，台塑化 (6505-TW) 則成功較上季轉盈。展望第 2 季，除台化受到 ARO-3 廠停工而影響營收表現外，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化均預期，第 2 季營運表現將會優於第 1 季。閱讀全文...

華為手機出貨旺 鴻海 3 月、Q1 營收雙創同期新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (10) 日公告 3 月營收，受惠華為手機銷售升溫，單月營收 3766.05 億元創下同期新高，月增 41.8%、年增 7.9%；第 1 季營收 1.06 兆元同創同期新高，季減 41.6%、年增 2.8%。閱讀全文...

富邦金稱霸 Q1 每股獲利王 15 家金控首季獲利年衰 2 成 新光金退步最多

15 家上市櫃金控第一季獲利全數出爐，富邦金 (2881-TW) 累計前 3 月每股純益 (EPS) 為 1.22 元還是高於國泰金 (2882-TW) 的 1.03 元，穩坐每股獲利王寶座。但國泰金 3 月單月獲利、與累計稅後純益都高於富邦金，兩大金控還是持續纏鬥競逐。閱讀全文...