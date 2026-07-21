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〈焦點股〉中東局勢升溫油價回升 台塑化漲停領軍三寶齊漲

鉅亨網記者黃皓宸 台北

受惠美股費半 反彈，台股今 (21) 日也吹起反攻號角，在權值股激勵下，開高走高，盤中最高漲逾 1,500 點全面反攻，加上美伊戰火再起後，國際油價止跌回升，激勵台塑化 (6505-TW) 在外資連 10 買相挺下，今日開高後迅速亮燈攻漲停價 85.4 元，激勵集團的台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑 (1301-TW) 強漲逾半根停板。

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中東局勢升溫油價回升 台塑化漲停領軍三寶齊漲。(圖：shutterstock)

台塑化近日公告 6 月雖小幅虧損，但受惠於低價原料下，第 2 季 EPS 達到 2.18 元、今 (2026) 年上半年累計 EPS 達 4.32 元，在台塑 4 寶中僅次於南亞的 5.17 元。


根據本土投顧報告指出，台塑化 2026 年第 2 季獲利優於市場預期，隨著下半年煉油景氣持續改善、產能回升，加上目前評價仍處歷史相對低檔，維持「增加持股」評等，目標價也調升至 100 元。

展望未來，法人指出，台塑化隨著大型定檢陸續完成，8 月日煉量可望提升至 46 萬桶，煉油產能利用率將回升至 87%，在烯烴事業仍受定檢影響，但平均開工率也將較第 2 季將略為改善，搭配第 3 季進入石化業旺季，預估上游原料乙烯、丙烯報價持續看好。

近期台塑集團股由台塑化扮演領頭羊，股價自 7 月初約 55 元一路攀升，今日攻上漲停，累計漲幅約 55%，也創近 3 年來新高，


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