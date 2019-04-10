威宏首季營收14.4億元 年增逾2成 創歷年同期新高

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收，達 4.66 億元，首季營收 14.4 億元，年增 23.66%，創歷年同期新高，第 2 季進入傳統旺季，加上產能擴充，將延續第 1 季成長動能。

威宏 3 月營收 4.66 億元，月增 26.62%，年增 20.35%，今年首季營收 14.4 億元，季減 8.91%，年增 23.66%。

威宏主管指出，全球時尚環境復甦，輕奢品市場當道，消費者追求更精緻的個性化商品；加上全球運動人口增加，運動結合時尚成為潮流。威宏產品涵蓋運動與時尚元素，鎖定高端運動配件及時尚精品，產品含括約 90% 包袋類產品、多樣式組合的運動裝備類產品，總計逾 2.2 萬項產品，滿足客戶多元化需求。

威宏在併入泰國 TWT 廠效益挹注下，去年營收已跨越 60 億元大關，達 60.3 億元，創新高，稅後純益 9146 萬元，也轉虧為盈，每股純益 1.83 元。威宏積極布局東南亞生產線，目前非中國大陸生產比重已拉高到 3 成，在東南亞地區仍有持續擴張的計畫。

威宏挺過生產基地遷移陣痛期，2018 年全年財報營收 60.3 億元，毛利率 15.15%，年減 0.09 個百分點，稅後純益 9146 萬元，並轉虧為盈，每股純益達 1.83 元，董事會日前決議擬配發去年股利每股現金 1.5 元。

威宏主管表示，威宏目前柬埔寨廠已有 24 條生產線，主要生產精品包袋及休閒包，今年預計擴增至 27 條生產線，迎接輕奢品市場的需求；泰國 TWT 公司承接 TUMI 代工訂單今年仍穩定成長並持續開發新客戶訂單。威宏非中國的生產比重拉高至 3 成，今年東南亞持續擴產，公司的整體產能提高之外，非中國生產比重也將繼續拉高。