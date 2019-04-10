〈台化麥寮廠氣爆〉副董洪福源：將深切反省 並加強執行風險管控

針對台化 (1326-TW) 芳香烴三廠日前發生 LPG 氣體外洩下沉，導致氣爆事件，台化副董事長洪福源今 (10) 日表示，台化將深切反省，並將遵循雲林縣政府要求嚴格執行，包括針對麥寮區所轄各廠進行管線總體檢，將在 1 個月內完成，對此次事故影響周邊鄰居生活，深感抱歉，將對查實的損失從寬全額賠償，並將加強公司風險控管與設備更新工程等。

台化今日上午公布氣爆事件事故調查報告，而雲林縣長張麗善檢閱報告後指出，氣爆當天上午就已發現管線外洩情事，認為六輕延遲通報，且調查報告避重就輕。

對此，洪福源表示，在事故發生後，對縣長報告時，可能說明得不夠清楚、傳達的不明確，對此感到相當抱歉，但台化絕對誠實以對，沒有任何隱瞞，對於縣府認為台化虛應故事，感到很遺憾，但也代表台化的報告與溝通有待加強。

洪福源指出，4 月 7 日當日上午 9 時 30 分，操作員巡視爆炸發生點現場時，就有看到液化石油氣微量洩漏，立即通報領班與值班主管，但因洩漏位置高達 21 公尺，需要搭架才能進一步確認，但每小時均有固定巡視洩漏情況，均未達通報標準，而在 13 時 45 分時進行第 5 次巡查時，發現洩漏量擴大，領班立刻要求現場人員離開，並通知盤控員停車，但未能來得及處理，便在 14 時 5 分發生閃燃氣爆意外。

洪福源強調，未能立即停車，處理得不是很妥當，但系統牽涉範圍廣泛，是不是立即停車就能避免意外發生，目前還無法得知。而事故發生後，全廠緊急停車，但系統殘留尾氣量大，餘火直至隔日 15 時 41 分才熄滅，經縣府環保局與中央環保署嚴密監測，並未測出有害健康的毒性物質。

洪福源說明，在 2011 年工安事故後，台塑集團便積極推動 PSM 系統式的工安管理，除在公共管架進行逾 147 億元的更新等工程外，各公司所屬工廠也同步進行總體檢，並依據檢查結果更新或修復廠內設備、管線等設施，台化從 2010 年至 2018 年底，共執行 9 次總體檢及特定項目體檢，費用逾 64 億元，今年已列預算將執行的金額也有 6.79 億元。

洪福源表示，此次事故後，台化深切反省，並將遵循雲林縣政府要求嚴格執行，包括針對麥寮區所轄各廠進行管線總體檢，更會特別針對高空不易檢查管線加強檢查，並於 1 個月內完成，並對此次事故影響周邊鄰居生活，深感抱歉，將對查實的損失從寬全額賠償。

為進一步維護工廠安全，保障同仁並避免再度影響居民，台化將在此次管線總體檢後，再委由外界專業機構，做各廠全面性檢查；尋求第三方公正機構安全認證；針對高風險管路、電器等提升風險等級控管，並適時更新；今年計劃中年度定檢，將增加上述提高風險管控的更新設備施工項目。

洪福源表示，目前具體的賠償金額還無法確定，至於復工時間，由於中部職安中心已下停工令，必須待檢查通過、安全無虞，才能復工，還無法確定復工時間。

