〈台化麥寮廠氣爆〉法人估將停工1個月 影響EPS約0.17元

台塑麥寮六輕園區的台化 (1326-TW) 芳香烴三廠 (ARO-3)，昨 (7) 日下午發生液體石油儲槽 LPG 管線洩漏事故導致氣爆，目前全廠停車中，法人認為，以前次經驗來看，台化該廠可能停工約 1 個月，產量減少約當衝擊台化 EPS 約 0.17 元，而芳香烴供給吃緊，將使利差轉強，包括國喬 (1312-TW)、遠東新 (1402-TW) 等業者可望受惠。

法人指出，由 2015 年台化 ARO-3 廠發生氫氣管線氣體洩漏與爆炸事故後，停工 5 星期來判斷，由於此次爆炸同為周邊氣體洩漏，且為無毒的芳香烴氣體，估計此次該廠可能停工約 1 個月。

法人認為，第 2 季為東亞芳香烴歲修潮之際，包括 SM、PX、酚與 PTA 供給本來就相當吃緊，而在此次事故後，台化將減少苯與 PX 外售量，並減少對自身下游工廠的供應，使下游工廠稼動率降低，且台化原先預計在 4 月中旬至 5 月，安排 ARO-1 廠歲修，屆時台化芳香烴廠房僅剩 ARO-2 正常開車，將使芳香烴內部供應更趨吃緊。

法人預估，此次 ARO-3 廠停工，及下游 SM 與 PTA 廠降載 1 個月，產量減少約當衝擊台化 EPS 約 0.17 元，而芳香烴供給吃緊，使利差轉強，除有利台化本身外，SM 業者國喬、PTA 業者遠東新均可望受惠。

