明揚Q1營收年增逾三成 4、5月產能滿載 智能化新廠力拼Q3投產

高爾夫球代工廠明揚 (8420) 第一季營收出爐，前 3 月營收 4.18 億元，年增 32.73%，延續高爾夫球市場消費力道強勁，4 至 5 月產能維持滿載，第二期新廠逐步引進機器設備，力拼本季試產、第三季投產。明揚公布最新財務數字，3 月營收 1.5 億元，月增 21.04%，年增 32.28%；今年前 3 月扣除 2 月季節性因素影響，均站穩逾 1.4 億元，累計第一季營收 4.18 億元，年增 32.73%。



明揚 10 日搶先母公司明安一步，於高雄召開法說會，會中指出今年營運五大方向，針對高爾夫球體進行「新材料」、「新風洞」、「大面積多色移印」等設計研發，製程改良以節能減碳為目標，並預告第二期新廠將以智能化產線貢獻產能。



明揚代理發言人林肯毅表示，今年營運重點將強調客戶產品差異化的研發與製造，從產品性能與定位、消費者客群，針對高爾夫球球心、中間層、外殼投入新材料及新風洞開發。



林肯毅觀察，高爾夫球市場仍以傳統俗稱小白球的白色球體作為主流，惟市場對於色球接受度有提升趨勢，今年會在球體外觀多加著墨，包括球體的顏色及造型。



至於投入 5.9 億元打造的第二期新廠，林肯毅表示，目前廠房外觀及主體皆以完工，已陸續引進智能化產線設備，目標上半年建置完成並進入試產階段，最快第三季開始量產出貨，兩廠全年出貨量上看 1,350 萬打。



展望第二季，林肯毅表示，受惠高爾夫球市場消費力道續強，仍持續進行全球鋪貨作業，4 至 5 月產能達滿載水準，預期第二季營收淡季不淡。