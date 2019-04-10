富邦金稱霸Q1每股獲利王 15家金控首季獲利年衰2成 新光金退步最多 

15 家上市櫃金控第一季獲利全數出爐，富邦金 (2881-TW) 累計前 3 月每股純益 (EPS) 為 1.22 元還是高於國泰金 (2882-TW) 的 1.03 元，穩坐每股獲利王寶座。但國泰金 3 月單月獲利、與累計稅後純益都高於富邦金，兩大金控還是持續纏鬥競逐。

不過，壽險金控因為不像去年首季有股債收益大進補，獲利與去年相比明顯衰退，又以新光金 (2888-TW) 年減超過 66% 最多，而永豐金 (2890-TW) 首季年成長 40.9% 為進步王。

也因為去 (2018) 年第一季金控大爆發，合計稅後純益在首季就突破千億元大關，創史上單季新高，造成高基期效應，使得全體金控在今年首季合計獲利年衰 20.8%。

富邦壽 Q1 金融資產未實現利益回升近 1300 億元 國壽淨值回升至創歷史新高

從個別金控來看，富邦金 3 月自結稅後純益 44.51 億元，較去年小增 1%，累計今年前 3 月稅後純益 124.47 億元，每股純益 (EPS) 為 1.22 元。去年底金控淨值降到 4592 億元，但隨資本市場回穩，3 月底金控淨值已逾 5300 億元。

富邦人壽去年底淨值 2008.59 億元，但到 3 月底，淨值已較去年 12 月底增加逾 600 億元，也就是說淨值已經回升到超過 2600 億元。

而 OCI 及 TPL 去年底未實現損失 527 億元，OCI 及 TPL 合計也已轉正值，首季金融資產未實現回升近 1300 億元。

富邦人壽扣除分離資產的淨值／資產比也從去年底超過 5%，到今年 3 月底上升到超過 6%。

國泰金自結 3 月稅後純益為 49.5 億元，月增 34%、年增 22%；不過累計前 3 月稅後純益 133.3 億元，年衰 42.2%，累計每股稅後純益為 1.03 元，居金控亞軍。

國壽淨值持續揮別去年底的陰霾，3 月底止，淨值甚至回升到創下歷史新高紀錄達 4750 億元，比起去年底，短短一季就增加 1190 億元。

國壽金融資產未實現損益在上月轉正到 300 億元後持續上升，目前已超過 400 億元，而攤銷後成本計算 AC 部位也超過 150 億元，外匯準備金 3 月回收 6 億元後總餘額還有 200 億元左右。

兩因素影響中信金首季獲利年衰 9.4% 玉山金 Q1 獲利再創歷年同期新高

中信金 (2891-TW) 自結 3 月稅前盈餘 48.24 億元，稅後純益 36.82 億元，較去年的 35.88 億，年增 2.6%，累計前 3 月合併稅前盈餘 136.48 億元，稅後純益 110.74 億元，相較去年同期 122.28 億元，衰退 9.4%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.57 元。

中信金首季獲利年減 9.4%，主因去年認列遞延所得稅利益，墊高基期，加上今年第 1 季有幾個大的企金個案提列備抵呆帳。但是從今年 1 月份獲利年減 36.9%、前二月年減 14.5%，到前三月減幅進一步縮至 9.4%，顯見本業獲利逐月成長。

整體來說，中信金各子公司首季的核心業務表現穩健，其中，銀行業務因臺外幣存放款動能持續成長及淨利差擴大，使淨利息收入成長；而保險業務致力於優化產品組合、提高經常性投報率及降低負債成本，3 月有較多的股債處分利益，獲利表現良好，台灣人壽 3 月稅後純益 10.76 億元、年增 52.2%。

兆豐金 (2886-TW) 自結 3 月稅後純益為 26.12 億元，累計前 3 月的稅後純益為 76.34 億元，EPS 為 0.56 元，獲利情形與去年相當，仍然是泛公股金控獲利之首。

玉山金 (2884-TW) 自結 3 月稅後純益 16.8 億元，累計前 3 月稅後純益 51.99 億元，較去年同期成長 11.3%，再創歷年同期新高。玉山金表示，獲利來源主要來自子公司玉山銀行藉由跨境金融服務及科技發展，推動各項業務穩健成長。

元大證券 3 月衰退撂倒元大金 新壽 Q1 淨值增加 272 億元

元大金 (2885-TW) 自結 3 月稅後純益 19.63 億元，累計前 3 月稅後純益 54.42 億元，年減 3%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 0.47 元。元大金旗下子公司元大證單月稅後純益較上個月減少約 100 萬元，單月較去年衰退 18.52%，第一季更是較去年同期大減 28.4%；不過其他子公司稅後純益都出現成長，讓整體金控前三季獲利只比去年同期減少 1.78 億元，減幅 3.17%。

新光金 (2888-TW) 自結 3 月稅後純益 19.43 億元、年減 37.6%；累計前 3 月稅後純益 55.51 億元、年減 66.6%，累計 EPS 為 0.45 元。新光金 3 月底每股淨值 14.25 元，較去年底 11.80 元已大幅回升。

截至 3 月底止，新壽淨值回升到 974 億元，比起去年底的 702 億元、增加 272 億元。

新壽金融資產未實現損益也從去年底的損失 195 億元，轉正增加到現在的 42 億元，也就是增加 237 億元。

不過，新壽 3 月底外匯價格變動準備金餘額 70.3 億元，較 2 月底減少 2.6 億元，主因韓元等雜幣偏弱、匯兌成本增加。

台新金 (2887-TW) 自結 3 月單月稅後純益 14.5 億元，比去年同月略減 1.4%，但累計第 1 季稅後純益 44.1 億元，則是成長 15.7%，累計第 1 季 EPS 為 0.37 元。

華南金對華映無擔貸款已全數提呆 永豐金為最佳進步獎

華南金 (2880-TW) 自結 3 月稅前盈餘為 18.03 億元、合併稅後純益為 15.20 億元，年增 29.47%；累計合併稅前盈餘 49.92 億元、合併稅後純益為 42.09 億元，每股稅後純益為 0.36 元，每股淨值為 15.76 元。

華南金 3 月提列呆帳 4.18 億元，其中，華映貸款無擔保部分已經提足，而有擔保的部分也不擔心會有損失，3 月呆帳比起 2 月雖然多提 1 億多元，但是因為 3 月利息收入以及兌換利益（SWAP) 都明顯增加，才讓 3 月獲利表現亮眼。

永豐金控 3 月自結單月稅後純益 10.56 億元，累計 1-3 月稅後純益 37.20 億元，年增 40.9%，為所有金控中最佳進步獎。

其中主要子公司永豐銀行 3 月稅後純益 8.97 億元，累計 1-3 月稅後純益 30.87 億元，較去年大增 45%，是永豐金大躍進的大功臣；永豐金證券 3 月稅後純益 1.17 億元，累計 1-3 月稅後純益 4.02 億元，也年增 32%。

開發金 Q1 年成長 13% 美股利率倒掛讓國票金獲利月增 65%

開發金 (2883-TW) 自結 3 月稅後純益 13.16 億元，累計前 3 月稅後純益 36.10 億元，年成長超過 13%，每股純益 0.25 元。發言人張立人表示，開發金控 3 月份自結稅後獲利相較去年同期獲利成長約 10%，因利空消息淡化激勵近期投資人信心回籠，推升整體金融市場呈現樂觀走勢，支撐營運表現與投資部位評價增長。

國票金控 (2889-TW) 自結 3 月稅後純益 2.7 億元，累計前 3 月稅後純益 6.3 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.23 元，3 月底每股淨值為 12.04 元。

國票金單月稅後純益較上個月大增超過 1 億元，增幅高達 65.14%，主要是受到美股利率倒掛的影響，債券、外幣債和股票的操作績效都不錯，因此 3 月份獲利較上個月大舉增加。