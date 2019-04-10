港股市值衝到5.78兆美元 擠下日股榮登全球第三大股市

亞洲股市周三反應國際貨幣基金組織 (IMF) 調降今年全球經濟成長率至 3.3%，MSCI 亞太指數下跌 0.4%，中止連續三天的下漲，儘管港股和日股均下跌，但港股今年以來的大反彈，使得市值來到 5.78 兆美元，並超越日股的 5.76 兆美元，成為全球第三大股市。

國際貨幣基金組織周二發布最新的「世界經濟展望」，預測今年全球經濟成長率僅 3.3%，低於今年一月預測的 3.5%，同時這也是國際貨幣基金六個月內第三度調降。

花旗集團全球市場日本公司 (Citigroup Global Markets Japan Inc.) 首席股票策略師 Tomochika Kitaoka 在報告中指出，在 IMF 調降全球經濟前景後的六個月內，通常東證指數呈現正報酬，因為在國際貨幣基金組織調降全球經濟前景時，市場情緒已經普遍惡化，極易展開反彈。

證諸以往歷史經驗，2012 年 10 月國際貨幣基金組織調降全球經濟成長前景後的六個月裡，東證指數上漲超過 50％；而在 2013 年一月調降後的六個月內，該指數的漲幅約 40％。

而港股歷經 2011 年以來表現最差的一年後，今年展開大反彈，本周以 6.78 兆美元的市值正式超越日股，成為世界第三大股票市場，僅次於美國和中國大陸。

港股今年以來反彈幅度達 17%，本周創下去年 6 月 15 日以來的新高，而互聯網巨頭騰訊控股今年以來漲幅更高達 22%，成為港股上漲的主要推手；同一期間，日本東證指數的漲幅則為 8.3%。

港股今年漲幅表現勝過日本。(來源：Bloomberg)

國際貨幣基金組織將日本 2019 年經濟成長率預測調降 0.1 個百分點至 1%，維持 2020 年的 0.5% 不變。週三公布的數據顯示，經過幾個月的下跌後，日本 2 月機械訂單雖小幅上漲，但低於市場預期，並引發對資本支出的擔憂。

儘管日本股市看似還有上漲的空間，但今年以來東證指數的 Topix 表現在亞股中落後，EPFR Global 的數據並指出，截至 3 月 27 日，外資今年在日股賣超高達 220 億美元。