英國脫歐議題延燒 日企持續外移

據日本最大企業徵信調查公司「Teikoku Databank, Ltd.」在本週所公布的數據顯示，截至 2019 年 3 月為止，在英國進行商業行為的日本企業共有 1298 家公司。這個數字和英國在公投中決定脫歐的 2016 年 6 月時相比，減少了 5.9% 共 82 家公司。

從產業類別來看，製造業減少了 48 家，零售業 35 家，服務業 8 家。然而金融業及不動產業則較 3 年前出現增加。

而目前在英國的 1298 家日企當中，製造業占了 39.3% 有 510 家企業，為最大宗。再來是服務業的 17.4% 有 226 家、零售業的 17.2% 有 223 家，以及金融保險業的 13.6% 有 176 家。

年商超過 1000 億日圓的商家占了 26.5% 有 344 家，100 億到 1000 億日圓的有 32.3% 共 419 家。兩者在數量上都優於前一次的調查結果。

在明確掌握的 900 家企業當中，有 91.2% 共 821 家日企設在英格蘭。當中更有 62.2% 共 511 家企業將據點設在倫敦。

根據實施調查的 Teikoku Databank 說法，「由於英國在脫歐的問題上，混亂長期持續，出現許多打算將據點遷至法國及德國等地的企業。加上『無秩序脫歐』的疑慮，今後企業們也可能階段性的展開生產據點轉移」。

英國希望本田不要結束在當地的汽車生產 (圖：AFP)

日前本田 (7267-JP) 就決定，在 2021 年內結束在英國的汽車生產。而日產 (7201-JP) 也決定擱置在英國生產新款 X-Trail 的計畫，並在 2020 年上半期結束在英國桑德蘭 (Sunderland) 工廠生產高級車品牌 Infiniti 的 Q30、QX30 兩車款。

索尼 (6758-JP) 設在英國的歐洲事業總部，也正準備遷移到荷蘭。此舉也是為了避免該公司產品，在未來恐將無法透過設在英國的公司對歐盟市場進行銷售的風險，以及對相關的稅務問題所作的預防措施。