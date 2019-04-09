日本將發行全新鈔券 登上10000日圓的是這位大人物

日本財務省於週二 (9 日) 發表了全新設計的 1 萬、5 千、1 千日圓紙鈔，以及 500 日圓硬幣的樣張。為了杜絕偽鈔、偽幣的問題，將採用多項高難度防偽技術。這些新的鈔券及硬幣，預計將於 2024 年度開始發行。

新的日圓鈔券設計，最名顯的不同就是鈔面的圖案全面更新。

登上 1 萬日圓正面的人物，是創立第一國立銀行、東京證券交易所、東京商工會議所等，在其一生當中參與了約 500 家企業創立的實業家 - 澀澤榮一 (日文字體：渋沢栄一)。他在教育、社會事業，以及民間外交上也都有所貢獻。而在 1 萬日圓的背面，則是採用辰野金吾所設計，於 1914 年完工的 - 東京車站，來作為圖案。

1 萬日圓樣鈔正面 (圖：翻攝自日本財務省官網)

1 萬日圓樣鈔背面 (圖：翻攝自日本財務省官網)

登上 5 千日圓正面的，是日本最早的女性留學生之一，也是津田塾大學的創辦人，為近代日本的女子高等教育作出貢獻的 - 津田梅子。而在鈔券背面的設計，則是採用自古以來便與日本文化具有淵源的植物 - 藤，來作為主題。

5 千日圓樣鈔正面 (圖：翻攝自日本財務省官網)

5 千日圓樣鈔背面 (圖：翻攝自日本財務省官網)

最後在 1 千日圓的鈔券上，其正面是世界上首位培養出破傷風菌，並確立了破傷風血清療法的 - 北里柴三郎。他也創立了私立傳染病研究所、私立北里研究所，在人才的培育上不遺餘力。而在背面的設計，則是採用了日本江戶時代浮世繪大師葛飾北斎在富嶽三十六景當中的創作 - 神奈川沖浪裏。

1 千日圓樣鈔正面 (圖：翻攝自日本財務省官網)

1 千日圓樣鈔背面 (圖：翻攝自日本財務省官網)

新的鈔券尺寸，將與現行的 1 萬、5 千、1 千日圓紙鈔相同大小。而不論面額大小，所有新鈔都將使用防偽的光影變化箔膜，

而在 500 日圓硬幣方面，將採雙色 3 層構造，在同一枚硬幣上使用了三種不同材質的金屬，並在外緣刻上粗細不一的斜紋，提高偽造的難度。