【馮冠華專欄】聯準會再放鴿，美匯低走，港股應會高開

3 月 21 日推介 - TCL 電子 （1070）

1）上日港股市況總結：港股週三回吐並結束四連升。恆指最終報收 29321 點，下跌 145 點。全日成交金額按日上升約 4% 至 1032 億。滬深港通總成交額按日上升約 7% 至 122 億，流向仍是淨流入，金額約 5 億。北向連續兩天淨流出，但昨天淨流出金額下跌至約人民幣 1 億。藍籌 13 升 35 跌 2 持平。



板塊方面，內房、物管及長和系表現較好。做空方面，佔大市成交再回落至 12.6%。牛熊証街貨最新比例為 65:35，重貨區方面，熊証下移至 29500-29549，牛証則不變，維持在 28900-28949。

簡評：上證昨天曾一度下跌逾 1%，但恆指的表現則相對較溫和，也不見受 A 股太大的影響，全日上下波幅也只有約 180 點而已。筆者覺得本地市場焦點放在美聨儲局議息及週四的超級業績日，加上上證之前的升勢較恆指兇，這或許解釋前天兩地的背馳和昨天的走勢。



另外，昨天在指標上也看不到有甚麼重大的改變，北向資金雖然連續兩天錄得淨流出，但由於金額不大，暫時也不似是轉勢的訊號。跌市下做空比率再創即月新低，上證也能收複大部分失地，整體氣氛尚算不俗，姑且視昨天為四連升後的健康調整吧。

昨天文章提及績後「見光死」的現象，有趣的是經過一天的調整，前天下挫的碧桂園服務（6089）、澳優（1717）及 TCL 電子 （1070）全部在昨天逆市上升，總算是合理的平反。且看昨天受壓的小米（1810）會否延續這走勢。



物管股昨天的強勢，內房股近日走高令輪換流入此板塊頗明顯，短期應仍可繼續看多。長和系走強應和淡馬錫擬出售價值 30 億美元的屈臣氏股份有關（見點 3）。相信在今天的業績發佈會上會有更多公司的回應。聯儲局再放鴿，美滙低走至 96 以下，人民幣離岸價回升至 6.68 水平，雖然川普的最新關稅言論或令市場不安，但估計港股今天仍有反彈機會。

2）美股上日市況總結：聯準會預計今年不會加息，明年將加息一次，重申在決定未來如何適當調整利率政策方面，將保持耐性。聯準會又指，如果經濟及貨幣市場狀況符合預期，有意在 5 月放慢縮減資產負債表速度，9 月底停止縮表。



另外，川普指，即使和中國達成協議，關稅仍會維持一段長時間。美國三大指數週三反覆並個別發展，當中道指在聯儲局超鴿言論後曾從跌 200 點轉為倒升，但最終也收跌 142 點，標指下跌 0.29% 而納指則上升 0.07%。美滙指數最新見 95.93，紐約期油則在 59.83 美元。港股 ADR 反彈 20 點，相當於恆指 29340 點水平。

3）個股訊息：中國海外（688）及中國建築（3311）公布，雙方連同中國海外間接全資附屬訂立合營協議，開發啟德地皮，預期合資公司關於開發地皮的營運資金需求為 126.4 億元。中國海外將擁有合資公司 80% 的股權，中國建築則佔 20% 股權。該地皮位於啟德第 4B 區 2 號地盤的新九龍地段第 6575 號，地盤面積約 9048 平方米，總樓面面積不少於 3.31 萬平方米而不多於 5.52 萬平方米，地皮規劃作私人住宅用途。（信報）

彭博昨天引述消息人士報道，包括騰訊在內財團考慮競購，由新加坡主權基金淡馬錫所持有價值 30 億美元的屈臣氏股份。知情人士稱，淡馬錫尋求通過出售所持有屈臣氏約 10% 股份，略低於其所持有 25% 的一半股權。



據悉，騰訊可能將聯同一些投資基金收購屈臣氏的股份，另外知情人士稱，阿里巴巴亦對股份感興趣。潛在買家將受邀參加本月的管理層介紹會。屈臣氏是長和（1）旗下公司，長和早於 2014 年出售屈臣氏約四分之一股權，引入淡馬錫成為股東。於今年 1 初已有消息，淡馬錫正研究不同方案，出售手上全部或部分屈臣氏權益。（明報）

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