〈分析〉股市+科創板 帶起中國證券業春天

截至 4 月 10 日，中國上市券商已有 33 家公布 3 月份業績，淨利合計達人民幣 147 億元，年增 48%，月增 60%，單月合計淨利創下 15 年 5 月以來新高。其中，西南證券、方正證券、太平洋、東吳證券、國泰君安業績超出市場預期。

這 33 家上市券商 3 月營收達人民幣 296 億元，年增 47%，月增 49%。而第一季累計營收合計人民幣 673 億元，年增 48%；第一季累計淨利合計人民幣 302 億元，年增 66%。

表: 中國主要券商今年第一季業績, 鉅亨網彙整製表

業績告捷三要素：市況好、經紀及兩融佳、投行業務增

3 月份中國券商維持佳績，主要受益於，第一，股市市場持續走揚，帶動券商自營業務投資收益大幅成長。

3 月份上證綜指上漲 5.1%、滬深 300 指數則上漲 5.5%、創業板指大漲 10.3%，三大指數分別比去年同期增加 7.9 個百分點、8.6 個百分點、1.9 個百分點。

圖: wind

第二，市場交易熱絡，融資交易增溫，日成交額破兆人民幣盛況屢見不鮮，帶動證券經紀與兩融業務收入成長。

從日均成交金額來看，3 月份達人民幣 9285 億元，年增 83%，月增 48%。同時，A 股日均股票周轉率提升至 2%，比 18 年大幅提升 1.1 個百分點。

圖: wind

至於兩融餘額方面，3 月份日均兩融餘額達人民幣 8834 億元，年減 12%，月增 17%，融資融券交易額比重提升至 10% 以上，顯示在 A 股回溫的氛圍下，散戶利用信用交易意願增強。

圖: wind

此外，4 月份滬深兩地市場日均成交金額再創今年新高，達到人民幣 9874 億元，月增 12%。今年至今，滬深兩市日均成交金額達人民幣 6229 億元，年增 66%。

第三，券商投行業務如 IPO、上市企業增資，債券承銷等，表現相對優於去年，其中，IPO 與企業增資承銷金額分別為人民幣 87 億、人民幣 152 億，IPO 部份年增 102%，月增 119%，企業增資承銷年增 - 74%，月增 - 48%。

圖: wind

而受到利率位於低檔，債券承銷也明顯熱絡起來，3 月份債券承銷規模達人民幣 8558 億元，年增 97%。

同時，隨著未來申請科創板企業一一上市，IPO、併購重整，及增資需求等因素帶動下，今年投行業務有機會比去年大幅成長。

截至 4 月 9 日，科創板已累計受理企業 52 家，中信建投、中信證券各占 7 家，並列產業第一。

券商業績可望大豐收

今年中國政府為了支撐經濟成長，積極擴大財政支出，並採取更寬鬆貨幣及財政政策、中美貿易磨擦有機會緩和、MSCI 擴大納入 A 股權重、歐美央行轉向實施寬鬆貨幣政策，促使資金流向新興市場，及中國金融市場更為開放等諸多因素刺激下，A 股投資氣氛已較去年明顯不同。

而 A 股回溫，成交量持續放大，配合金融改革政策發展，再加上去年證券業市況逐月下滑所產生的低基期效應，將促使今年中國券商業績有機會逐月增溫。

不過，短期中國股市仍是存有風險，最大風險就是中美貿易談判出現意外，一旦發生不如預期的發展，所引發的失望性賣壓，加上後續觀望氣氛導致量縮，對於券商業績將產生不利衝擊。