中國3月CPI、PPI雙雙回暖 但市場預期人行降準機會仍大

週四 (11 日) 中國公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 兩大指數雙雙出現回升，其中 CPI 年增率更是上揚至 2.3% 寫下 5 個月新高，通膨出現回暖。

中國 3 月 CPI、PPI 關鍵數據：

3 月 CPI 年增率為 2.3%，高於前月的 1.5%，創下 5 個月新高。

3 月 PPI 年增率為 0.4%，高於前月的 0.1%，創下 3 個月新高。

藍：中國 CPI 年增率 黑：中國 PPI 年增率 圖片來源：tradingeconomics

中國統計局城市司處長董雅秀表示，中國 3 月 CPI 大幅高於前月的 1.5%，主要是因為在中國爆發非洲豬瘟之後，內地豬價近期出現反彈，3 月份中國豬肉價格共計上漲 5.1%，豬價在年增率連續衰退 25 個月之後重新轉正。

而從當前 3 月中國 CPI、PPI 的數據來看，雖然 CPI 重回 2% 的溫水區，有望減緩中國的通縮隱憂，但是事實上這波中國 CPI 的上揚主要仍是受到食品價格所推升，重要的 PPI 增速仍是較為疲軟。

市場經濟學家分析，目前 CPI 與 PPI 的環境要令中國人行 (PBoC) 改變寬鬆態度，應該不太容易，再加上 Q2 中國人行仍有高達 1.2 兆人民幣的 MLF 將要到期，估計降準置換的機會仍大。