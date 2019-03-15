長城證券汪毅：短期漲多調整正常 沒有那一輪牛市在3000點就結束

長城證券研究所副所長汪毅，可算是本輪行情第一個喊出 4000 點的分析師。週四 (14 日) 陸股雖然連跌兩日，失守 3000 點，但他強調，本輪行情的核心邏輯並未改變。雖然近兩日市場出現了調整，但屬於上漲過程中的正常現象，不過政策對市場有意降溫，可能會導致調整時間變短。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

他也在微博發言，表示如今是熊市向牛市轉化的階段，也就是牛市的初期，歷史上沒有哪一輪牛市在 3000 點這個位置就結束了。

汪毅認為，這輪行情核心驅動力是中國的結構轉型，不能再依靠原來的房地產模式，而是需要依靠科技創新等引領，也是本輪行情的核心驅動因素。此外，如果給予這種未來的企業融資和定價，重要的任務實際上是由金融去完成的，所以金融特別是非銀金融，也是這輪行情的核心驅動因素，所謂左手金融，右手科技，這才是本輪行情的主線，任何時候都不能偏離這個主線。

汪毅表示，市場調整的原因主要有三點，一是市場短期上漲幅度過大，而出現了獲利了結的賣盤；第二、最近監管層也釋放了一些信號，希望市場能夠穩健的上漲，不要再出現 15 年牛市後期那種瘋狂的狀態；第三、社融數據低於預期等，這些數據從研究者本身來看跟春節因素相關。

他強調，先前喊出 4000 點並不是為了博取市場噱頭，或者說市場一定要到 4000 點之上。而是認為在這個區域，才有解決問題的比較良好的資本市場環境，這是轉型期對客觀環境的要求。

對於即將於 6-7 月份開板的科創板，汪毅認為，雖然科創板即將開板的消息並非引發行情的核心因素，但本輪行情與科創板確實有所關聯。科創板的設立體現了高層進行經濟轉型的堅定決心，給市場傳達了足夠信心，有效改善了資本市場對中小創板塊的風險偏好，也是推動本次「科技」行情的因素之一。