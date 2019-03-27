廣發證券境外對沖基金爆重大損失 中國券商風控能力再臨考驗

廣發證券海外子公司的一支對沖基金遭受重大投資損失，再度為中國券商的海外業務風險管控能力敲響警鍾。

廣發證券公告稱，由於去年外匯市場劇烈波動、市場流動性缺乏等原因，子公司廣發控股 (香港) 旗下的基金 GTEC Pandion Multi-Strategy Fund SP 2018 年虧損 1.39 億美元。公司另外發布 2018 年業績，並表後全年國際會計準則淨利潤 43 億元人民幣，大降 50%，低於最低分析師預估。

Pandion 的虧損還影響到了花旗集團。知情人士 12 月曾表示，花旗向廣發控股 (香港) 有限公司管理的一支對沖基金發放的貸款面臨至多 1.8 億美元的損失，並引發了董事會層面的討論以及業務重組。廣發證券公告沒有提及花旗，但廣發稱，Pandion 收到主經紀商追加保證金的通知，2018 年 12 月 31 日該金額為 1.29 億美元；此外，廣發控股香港有關子公司後續存在潛在訴訟或被訴訟的可能性。

截至發稿，廣發證券尚未回覆彭博社尋求置評的電子郵件。花旗集團拒絕發表評論。

中國金融業和資本市場正加大對外開放力度，允許外資機構持有本土券商、基金和保險公司的多數股權。與此同時，伴隨中國客戶「走出去」以及一帶一路戰略的推進，中資券商也在不斷拓展國際業務。

不過，今年以來光大證券、廣發證券的海外業務相繼「踩雷」，表明中資券商在境外投資決策、風險控制方面亟需改善，道阻且長。

光大證券巨幅預減

就在上周，光大證券公告稱，將 2018 年淨利潤預減幅度由 55% 左右擴大到 97%，因附屬公司上海浸鑫基金所投項目出現風險，而計提相關預計負債與資產減值準備。浸鑫基金 2016 年所收購的境外 MP & Silva Holding S.A. 公司經營陷入困境，浸鑫基金未能按原計畫實現退出。

海外踩雷短期可能會影響投資者情緒，這也要求中資券商的海外投資策略及風控更加規範，群益證券分析師廖晨凱表示。但他表示，中資券商海外業務占比較低，境外踩雷整體也比較少見，因此不影響對中資券商股整體向好的看法。

廣發證券 H 股今日最大下跌 4.6%，股價跌至 1 月 4 日以來最低，最新跌幅收窄至 2%，其 A 股下跌 0.4%。相比之下，上證綜指和恒生指數等基準指數今日均有小幅上漲。

本周廣發證券收到廣東證監局的監管措施決定書，指出公司對境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司強化合規風險管理及審慎開展業務等問題，決定對公司採取責令改正的行政監管措施。

成立於 2016 年的 Pandion 基金初期主要投資場內股票衍生品，此後逐步擴展到投資利率產品、外匯衍生品、以及外匯波動率方差互換。廣發證券表示，從成立至 2018 年 8 月前，Pandion 基金的業績表現較為平穩。