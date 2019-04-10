滬深盤後—陸股開低走高後回落平盤附近 上證指數收漲0.07%

受川普貿易戰另啟歐洲戰場，以及對全球經濟成長重啟憂慮下，陸股今 (10 日) 開盤隨亞股走低，3 大股指跌幅一度均超過 1%。但午後由券商股異動拉升，陸股一度強彈，直至尾盤才又走弱。

截至收盤，上證指數漲 0.07%，報 3241.93 點；深證指數跌 0.01%，報 10435.08 點；創業板指數跌 0.83%，報 1726.64 點。

上證指數日 K(圖表取自新浪財經)

今日陸股資金做多意願不高，滬深兩市合計成交額近人民幣 9000 億元，滬股通淨流出 2700 萬元，深股通淨流出 27 億元。

以類股來看，透明工廠、汽車整車、重慶概念股漲幅居前，醫藥股也近全線爆發，西安自貿區、可燃冰、區塊鏈概念股居跌幅榜前列。

透明工廠今天仍是盤面焦點，泰爾股份、天瑞儀器、安控科技、福日電子、友訊達、鼎捷軟體、梅安森等多檔股票均衝上漲停，汽車整車也表現強勢，一汽夏利、江淮汽車、北汽藍谷攻上漲停。

消息面上，多家媒體報導，厚朴投資考慮參與格力電器股權轉讓。《財經》援引接近厚朴投資決策層人士消息稱，厚朴投資有意全部接手格力集團擬轉讓的 15% 股權。厚朴投資成立於 2008 年，該私募股權公司曾以在金融危機後接盤中國銀行、建設銀行股份，以及聯合中糧入股蒙牛而聞名。

格力電器開盤後今開盤後漲停打開，但仍維持強漲，並在午後進一步上攻，最終仍以漲停收尾，復盤後連兩天均漲停，報人民幣 57.12 元。

展望後市，國金證券分析師周建兵表示，經過上週的快速拉升後，A 股指數本週顯示出盤整狀態，資金出現波動屬於正常現象。部分北上資金獲利了結，因此見淨流出現象。

周建兵認為，若以長期觀點，中國 A 股市場在全球範圍內對比來看，依然相對便宜，加上金融供給側改革背景，整體來看，A 股扭轉熊市的邏輯沒有改變。