玉山證、鉅亨網攜手 首家推出「聊天室下單」服務

因應 FinTech 技術興起、投資環境改變，將證券服務置入日常使用的財經新聞網站、社群或 APP 中，已成為數位金融發展的趨勢。玉山金 (2884-TW) 旗下玉山證券與鉅亨網今 (9) 日宣布攜手合作，首度於鉅亨網股市 Talk 平台中推出「聊天室下單」服務，同時結合聊天室與證券下單功能，突破既有聊天後下單需跳離網頁的使用情境，提供顧客更便利的數位投資體驗。

鉅亨網是國內知名的財經網路媒體，約有 100 萬會員數，其中「股市 Talk 聊天室」每日約 2000 人同時在線看盤、研究個股、觀看直播、聊天交換投資心得，但投資人在聊天室討論個股時，若想同時下單，需切換不同裝置或網頁，股價波動瞬息萬變，常會錯失下單時機。現在導入玉山證券「跨平台證券服務」，在鉅亨網網站融入線上開戶、下單交易服務的連結，可讓投資人在股市 Talk 平台中，一邊交流股市資訊一邊下單，投資人可即時掌握關鍵下單時機點，享受無斷點投資。

玉山證券透過「跨平台證券服務」新商業模式，攜手不同策略夥伴合作，發展數位證券服務，繼與 FinTech 新創公司 Fugle 合作，再到今年與財經網路媒體鉅亨網結盟，協助平台業者降低會員跳離率，強化會員經營，更延伸證券新興服務場域，打造數位證券 Fintech 生態圈，以顧客體驗為核心，帶給投資人更便利的投資體驗。

玉山證券同時為首家推出「行動線上開戶」服務的券商，突破業界只能使用電腦或開戶 APP 申請限制，透過線上申請網頁，簡單 4 步驟，免臨櫃申辦，無須額外安裝開戶 APP，3 分鐘即可完成辦理，提供投資者更多元的服務。即日起至鉅亨網網站，即可快速開立玉山證券帳戶，首次下單成功還可獲得鉅亨網「投資老司機」基金投資組合追蹤策略免費使用 3 個月。

★鉅亨網股市 Talk：https://stock.cnyes.com/market/TSE:TSE01:INDEX