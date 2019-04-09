富士康傳為潛在買家？格力集團計劃400億人民幣出售格力電器

週一 (8 日) 晚間據《中國證券報》報導，一名來自珠海國資委的消息人士透露，中國格力集團正計劃以人民幣 400 億元出售格力電器，點名富士康集團為潛在買家。

該消息人士表示，近來富士康在珠海大規模投資，有可能成為格力電器的潛在買家；上月富士康即與珠海市政府簽署戰略合作協議，將在珠海支持系統 IC 晶圓廠的建設與設備採購等各種晶圓廠的營運。

事實上格力集團計劃出脫格力電器股份之消息，在市場是已迴盪許久，日前格力電器即因控股股東格力集團欲出脫部分持股之消息而停牌交易，市場此前亦曾傳言阿里巴巴願意收購 5% 格力電器股份，但遭到阿里巴巴否認，而目前市場最新傳出的買家即為富士康集團。

而格力電器將於週二 (9 日) 恢復交易，週一 (8 日) 晚間格力集團公告進一步批露，格力集團有意透過公開轉讓方式轉讓 15% 格力電器股份，未來將繼續研究具體轉讓方案。據格力電器停牌前的市值計算，該筆 15% 股份價值約合人民幣 426 億元。

格力集團出讓持股、買家將成格力電器實際控制人

格力電器自 1991 年創立以來，實際控股權即為珠海國資委旗下的格力集團，而事實上格力集團自 2006 年起即不斷減持手中股份，自此前的 50.28% 一路減持至目前的 18.22%，這意味著若格力集團再出脫手上的 15% 股權，格力電器的實際控制方就將易主。

據格力電器 2018 年 Q3 財報顯示，目前格力電器仍以格力集團持股的 18.22% 為最大股東，其次是河北京海擔保投資有限公司，該公司是以格力電器主要經銷商作為股東，持股比例為 8.91%，第三至第九位大股東為機構法人，第十名大股東則為格力電器董事長董明珠，持股 0.74%。

格力電器前十大持股股東 圖片來源：格力電器最新 Q3 財報

為何珠海國資委旗下的格力集團，願意讓出實際控股股權？

珠海國資委的消息人士表示，格力集團出讓股權某種程度上體現了國資保值增值思路。

消息人士表示：「國資把企業養大了實現了很好的投資回報。尤其是格力電器這種競爭性行業，說不定哪一天到了天花板，還不如趁早落袋為安。」

「作為大股東，格力集團也分享著格力電器的成長果實。」該名人士說道。

這筆人民幣 400 億元的大交易，富士康被點名為潛在買家？

珠海國資委的消息人士指出，近來富士康在珠海進行了大規模投資，有可能成為潛在買家。

今年 3 月 18 日，富士康宣布富士康及其珠海項目團隊與珠海市政府簽署了戰略合作協議，將在珠海對系統 IC 晶圓廠的建設與設備採購等各種晶圓廠的運營事項進行支持。

而此前 2018 年 8 月，珠海市政府也與富士康簽署戰略合作協議，雙方將在半導體設計服務、半導體設備及芯片設計等方面開展合作。珠海市委書記、市人大常委會主任郭永航，富士康董事長郭台銘出席簽約儀式。