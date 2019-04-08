滬深盤後—上證指數開高走低 結束5連漲 兩市成交額持續破兆

陸股今 (8) 日受美中貿易似有進展利多消息影響，3 大指數高開，但很快震盪走低，10 點後開始逐步走弱。午後一度跌幅擴大，直至尾盤才探底回升，助上證指數回到平盤附近，但仍中止近期 5 連漲的走勢。

截至收盤，上證指數報 3244.81 點，跌 0.05%，深成指數報 10351.81 點，跌 0.61%；創業板指數報 1739.66 點，跌 2.12%。成交金額方面，滬市為人民幣 5064 億元，深市成交額 5606 億元，兩市合計成交額再破兆元關卡。

高檔震盤下，北上資金流出，滬股通今天淨流出人民幣 16.79 億元，深股通淨流出 21.09 億元。

化工股今天早盤就是人氣焦點，掀起漲停潮，輝豐股份、世龍實業、江山股份等個股集體漲停。消息面上，江蘇省人民政府辦公廳發佈關於徵求《江蘇省化工行業整治提升方案 (徵求意見稿)》意見的緊急通知，到 2020 年底，江蘇省化工生產企業數量減少到 2000 家，到 2022 年，全省化工生產企業數量不超過 1000 家。

其他類股表現，工業大麻、鋼鐵等漲勢居前，收盤前水泥類股拉升，上峰水泥漲停，華新水泥、福建水泥、國統股份、東方雨虹等漲超 5%；機場航運、網路安全、半導體類股跌幅較大，正因科技類股走弱，拖累創業板指今天跌幅超過 2%。

展望後市，方正證券表示，4 月 A 股將迎來第二波反彈的佈局期。目前的股票市場正處於估值向業績切換的時間視窗，投資者應更加關注業績變化帶來的結構機會。

海通策略認為，上證指數自 2440 點以來是牛市第一階段，上漲源於估值修復，風險溢價和股債比價指標顯示目前股市風險收益比優勢已不明顯。市場進入牛市第二階段需要確認基本面見底，借鑑歷史，四月是明朗期，從領先指標見底時間推斷同步指標見底還需要時間。

國君策略指出，上週上證綜指迅速突破 3100-3200 區域，顯示當前市場熱度仍在上升。雖然短期宏觀層面尚不能看到數據體現，但中觀層面早周期領域的積極變化已經發生，穩增長預期及低估值因素雙重影響下，周期板塊將有明顯表現。