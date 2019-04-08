茅台Q1業績優 股價逼進900人民幣

貴州茅台預告第一季業績指出，今年第一季營收年增約 20%，高於公司今年營收年增 14% 的目標；歸屬於上市公司股東的淨利年增約 30%。

在公布優於預期的業績預告後，茅台股價開高震盪，一度突破人民幣 900 元大關，截至 10:45，茅台來到人民幣 898.5 元，漲幅 3.87%。

圖: 東方財富網, 貴州茅台股價日線圖

券商看好今明兩年業績

摩根士丹利認為，產品通路和零售需求強勁，經銷商預計 2020 年將進行漲價，因此將茅台目標價由人民幣 890 元調升 11% 至人民幣 990 元，評等為加碼。

大和資本表示，貴州茅台第一季營運數據超出預期，2019 年～2020 年 EPS 預測上修 12%～13%，將目標價由人民幣 735 元上調至人民幣 941 元。

中銀國際指出，茅台內部整頓有成，利潤將持續走升，且公司品牌效應有機會帶動今、明兩年業績超出預期，預估 2019 年～2020 年 EPS 分別達人民幣 35.20 及人民幣 42.48 元，年增 25.6% 及 20.7%，維持買進的評等。

國盛證券則表示，有四點原因帶動貴州茅台第一季業績超出預期。首先，受到公司出貨及認列收入的影響，部分經銷商已經在 3 月份完成第二季的入款；其次，公司增加直營管道的產品數量，帶動收入增長。

第三，公司計劃外的非標酒銷售增溫，春節期間生肖酒銷售量大幅成長；最後，系列酒出現高成長，醬香系列酒年增 26%，單季銷售收入突破人民幣 20 億元。