美國ITC對中國太陽能電池片啟動337調查

中國商務部昨 (8) 日指出，美國國際貿易委員會 (ITC) 決定對中國太陽能電池片及其下游產品進行 337 調查。涉及的公司有晶科能源、隆基綠能科技等 7 家企業。

該調查由美國 Hanwha Q CELLS 與 Hanwha Q CELLS & Advanced Materials 於 3 月 4 日根據「美國 1930 年關稅法」第 337 節規定向 ITC 提出，指控對美國出口、在美國進口和在美國銷售的上述產品侵犯其專利權，請求 ITC 啟動 337 調查，並發布有限排除令和禁止令。

依照慣例，美國 ITC 將於立案後特定時間內確定調查結束期，因此目前來看，並沒有明確調查結論。過去，中國曾出現過 LED 等產業的公司贏得 337 調查的案例。

不過，整體來看，中國企業近幾年在國際貿易方面爭議不斷，發生不少與貿易有關的知識產權侵權調查。就在 4 月初，美國 ITC 已對中國兒童背袋及其組件發起 337 調查，而在 3 月底，也有外國企業對中國塑膠地板產品提出 337 調查申請。

中國太陽能產業市況差

晶科能源及隆基綠能科技，為中國太陽能領域的龍頭。其中，晶科能源是以生產太陽能矽晶片為主的高科技太陽能企業，也是中國最具規模的太陽能矽晶片生產基地之一。

而隆基綠能科技 (601012.SH) 主要從事高效太陽能單晶矽產品的研發與製造，2017 年海外市場占營收比重逾 25%。

這次 337 調查啟動因素之一就是這些中國太陽能企業紛紛轉向海外市場發展。主要因為去年中國太陽能產業需求不足，導致太陽能產品價格大幅下跌，使得去年整體產業獲利水準和開工率都受到重大衝擊。

根據隆基股份 4 月 8 日公布的業績快報顯示，去年該公司實現歸屬於母公司的淨利達人民幣 25.58 億元，年減 28.24%，為近五年來淨利首度出現下滑。

