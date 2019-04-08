陸股牛市後勁足 分析師：反彈才剛剛開始

根據《彭博社》報導，北京當局祭出大規模減稅降費措施，全力拉抬中國經濟，激勵股市走揚；今年以來，上證綜指累計漲約 30%、滬深 300 指數上漲 34%，且分析師認為，這波反彈才剛剛開始。

陸股前景看俏。(圖：翻攝自彭博)

中國國務院總理李克強上月於「第 13 屆全國人大會議」中表示，為因應各項經濟風險及挑戰，政府將實施減稅降費，製造業等稅率，從 16% 降至 13%；運輸、建築業稅率，由 10% 降至 9%；預估全年減稅降費規模，可達人民幣 2 兆元。

中國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI)，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅，市場對中國經濟成長趨緩的疑慮，也隨之緩解。

另一方面，投資人對美中貿易談判前景，抱持樂觀態度；美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛日前指出，美中雙方已接近達成貿易協議，本週兩國官員將透過電話會議，繼續進行談判。

上述利多消息，帶動陸股走高，2019 年以來，上證綜指、滬深 300 指數，累計分別上漲 30% 及 34%；CEB 國際投資公司研究主管 Banny Lam 稱，「這只是中國股市反彈的開始」。

Lam 強調，市場希望目睹經濟刺激措施的效果，「3 月 PMI 顯示，刺激措施已帶動強勁的國內需求，這才剛剛開始而已。」

百達資產管理公司 (Pictet Asset Management) 首席經濟學家 Patrick Zweifel 在最新報告中寫道，短短幾個月內，中國的角色，已從全球經濟的「威脅」，轉變為穩定經濟的力量，「這對中國資產及新興市場來說，是個好兆頭。」

摩根士丹利股票策略師分析，陸股尚無過熱跡象，截至年底，滬深 300 指數可望較當前水準再漲 6%。