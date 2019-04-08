門店瘦身影響 天蔥Q1營收年減六成 點8號Q2開出第二店

天蔥 (2740)3 月營收 1145 萬，月減 36.10%，年減 60.06%；累計第一季營收 4355 萬元，年減 60.44%。天蔥表示，3 月營收較去年同期減少主要原因是由於去年裁撤許多績效不佳之門店；看好新品牌星級港點「點 8 號」業績逐漸增溫，預計將在 4 月份推出新菜色。至於天蔥餐廳 Mr.Onion 部分，天蔥指出，經典菜色將從信義 ATT 店、林口昕境店、桃園廣豐店回歸，期待透過這次經典菜色強勢回歸，藉以帶動營收成長，下半年也即將推出換季全新菜色。而 Mr.Onion 的瘦身計畫也將接近尾聲，比漾廣場的雙和店經過評估後於 3 月份決定不續約，另覓更適合之地點開設新店，未來針對即將租約到期之門店將重新評估是否續約以及改裝之可行性。



另外，天蔥也提到，點 8 號第二間新店預計將在第二季開出，未來平均 2、3 個月開一間店，展店區域目前鎖定桃園以北，例如臺北市、新北市、林口地區等。未來也不排除在臺灣各地，包括新竹、臺中和臺南等地插旗。