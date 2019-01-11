二大逢壓餐飲集團王品、天蔥 今年營運浮現大轉機

連鎖餐飲集團多數在 2018 年營收創新高，不過，王品 (2727-TW) 去年全年合併營收僅回到 3 年來高點，天蔥 (2740-TW) 更是降至 IPO 以來全年新低，年衰退 43%，不過，由於王品在調整體質有成後，年營收增 2.79% 是 2015 年來首次轉為正成長，今年將積極開展新品牌並展店，天蔥則是最新併入位於上海的「粵 8 號港點專賣店」，並在台創立「點 8 號」，2019 年業績強彈均可期待。

王品表示，面對台灣餐飲市場的激烈競爭以及商圈快速移轉，不斷進行門店調整已是餐飲產業常態，去年以穩健務實經營為原則，全年營收年增 2.79%，是 2015 年來首次轉為正成長，今年將持續以滾動式管理，敏捷因應市場變化。

其中，王品「石二鍋」僅 1 個月時間便在埔里、宜蘭、台南永康、彰化和嘉義踩點，陸續展出 5 家新店，顯示王品旗下平價品牌成長動能無虞；而大陸事業群新品牌「就是川」已在 12 月下旬於上海開幕，主打經典和創意川式小吃的川式餐酒館，人均價人民幣 100 元。

農曆年前，王品旗下受歡迎「青花驕」和「沐越」將聯手前進大坪林商圈商辦大樓，預計 1 月 19 日起試營運。

而天蔥去年全年營收僅 3.3 億元，不僅連 3 年衰退，且衰退幅度擴大至 43.89%，天蔥指出，新團隊到位後，12 月 Mr.Onion 天蔥牛排已推出新菜色，未來將由廚藝總監任全濰擔綱，以其任職多家米其林餐廳的經驗，天蔥西餐人氣回籠可期。

而天蔥也對新品牌「點 8 號」寄予厚望，天蔥總經理齊國興說明，點 8 號去年 12 月開幕以來，目前每日有高達 6 次的翻桌率，目標今年起每月開出 1 店，年底達 10-12 店，成為新營運動能。

點 8 號重金禮聘擁有 40 年廚藝經驗，專精於港粵點心，且曾於九龍城多爵大酒樓、君悅飯店、君品酒店頤宮等知名餐廳服務的黃偉明主廚坐鎮，強打平價消費，享受星級美味的料理，每道港式點心單價皆不超過百元。

天蔥強調，在去年完成全面整頓後，今年整裝新出發，併購的中國港點餐飲事業營收也將納入，力拚第 1 季達到損平，第 2 季轉盈。