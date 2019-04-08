誠美材今改列全額交割股 4/26股臨會全面改選董事 股價逆風漲停

為了徹底解決董事席次過於分散，與董事會決策雙頭馬車問題，誠美材 (4960) 訂於 4 月 26 日召開股東臨時會，全面改選董事會的 7 席董事 (4 董、3 席獨立董事)，4 月 22 日為最後融券回補日，不畏今(8) 日交易方式變更為全額交割股，股價強彈。今年 1 月中旬以來，誠美材風波不斷，董事長何昭陽、副董葉美麗上演了董事長鬧雙胞戲碼，經營權相爭不下，銀行團基於確保債權原則，火速凍結所有往來額度，公司只好向銀行團申請短期債務協定，爭取兩個月後購料款項融通，以確保未來生無虞產。



何昭陽、葉美麗兩派之爭，延宕董事會議程，致使去年財報公布拖到 3 月 31 日日凌晨 23 點 59 分才輸入股市觀測站，會計師出具保留意見，原因在於存貨評估、銀行資金額度遭凍結兩大關鍵，截至去年底，集團存貨餘額 39.6 億元，尚中有 7675 萬元會計師無法評價，以適切證據評估是否產生減損。



去年年報遭到會計師出具保留意見，今日交易方式變更為全額交割，為了平息董事會席次分配風波，上週誠美材臨時股東會董事改選提名名單也出爐，退出經營階層 5 年的群創 (3481) 基於偏光板關鍵零組件供料穩定性，亦參與此次董事改選提名。



提出董事、獨立董事各 2 席參選名單，董事代表現為群創副總楊弘文、群創投資暨投資人關係處長劉昭賢；獨立董事啟耀光電總經理劉玄達、華德光電董事長許立言，而葉美麗並未出任董事被提名人。