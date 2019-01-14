新品牌展店＋主品牌整頓 天蔥力拼今年Q2獲利

天蔥 (2740) 在去年完成集團全面整頓後，新品牌「點 8 號」與新菜色反應良好，另於中國併購的港點餐飲事業營收也將納入合併。天蔥表示，在集團重整後，今年第一季有機會達到損益兩平，預計第二季開始獲利；在眾多的動能加持下，未來營收樂觀可期。天蔥總經理齊國興表示，新品牌「點 8 號」去年 11 月試營運，12 月正式開幕，目前每天有高達六輪的翻桌率，單店單月營收已超過 300 萬元，今年則將以每個月開一間新店為目標，為公司注入新的營運動能。



天蔥去年 12 月營收 1912 萬元，月增 43.19%，然在主品牌 Mr.Onion 店數整理下，店數由 30 家降至 14 家，影響去年全年營收較 2017 年減少 42.55%，降至 3.30 億元。天蔥指出，繼新團隊加入後，去年 12 月 Mr.Onion 天蔥牛排也推出新菜色，未來將由廚藝總監任全濰擔綱，以其任職多家米其林餐廳之經驗，期使天蔥西餐產品風貌汰換更新，加以新品牌「點 8 號」正式開幕營運，業績逐漸增溫，可望持續帶動營收成長。