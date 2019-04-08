玉山行動銀行App支援Siri語音 首創聲控查看即期匯率、即時轉帳

玉山金 (2884) 旗下玉山銀持續深耕 iOS 系統元件應用，今日宣布「玉山行動銀行 App」支援 Siri 語音服務正式啟用，未來可透過聲控呼叫查看即期匯率或即時轉帳，為首家國銀推出該項服務。玉山銀表示，凡使用 iOS12 或以上版本的 iPhone 智慧型手機，即可下載開啟「玉山行動銀行 App」，進入「外匯匯率」及「即時轉帳」功能，點選右上角「加入 Siri」，即可自訂錄製呼叫語音，不論是錄製愛妻宣言「我愛老婆」來呼叫 Siri 開啟即時轉帳功能，或是錄製個人化案號「早安您好」開啟外匯匯率，都可透過自動化語音服務，讓三步驟操作縮減為一步驟快速開啟。



玉山銀積極優化 iPhone iOS 系統元件功能，2018 年首創支援 widget、3D touch 功能，透過 widget 快捷功能讓客戶手機向右一滑快速操作，提供即期匯率牌告、買賣外幣、外幣到價通知設定、即時轉帳、刷卡明細及玉山 e 客服等多元功能捷徑，透過指紋、刷臉輕鬆登入，讓顧客在待機狀態下即可快速查看即時匯率牌告或開啟常用功能，另也支援 Apple Watch。