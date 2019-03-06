〈玉山金法說〉玉山金發展人工智慧 催生AI版台灣50

玉山金 (2884-TW) 積極發展數位科技，今年成立「智能金融處」，並從中央研究院借調擅長人工智慧的專家陳昇瑋擔任科技長，將人工智慧 (AI) 導入不動產估價、信用卡盜刷偵測，甚至還能幫客戶篩選績優台股，協助客戶資產配置。

玉山金控今 (6) 日舉行第 4 季法說，玉山金控總經理黃男州表示，因應數位金融發展，金控去年延攬陳昇瑋，協助金控、銀行發展智能科技，今年更成立智能金融處，旗下人數約 80 人，透過大數據讓 AI 應用到位。

陳昇瑋表示，玉山金目前已將人工智慧導入信用卡盜刷、帳戶冒用示警、房屋估價、核對人工手寫支票資料，連台股績優股預測也能透過 AI 協助，可提前替客戶挑出績優個股。

以信用卡偵測為例，陳昇瑋說，透過 AI 比對持卡人資料、刷卡時間與消費地點，偵測持卡人的信用卡是否遭盜刷，若經系統比對認定有盜刷風險，系統就會即時擋下該筆交易。

在房屋估價部份，只要輸入地址與樓層等資訊，系統就能自動估算該筆不動產的價值，陳昇瑋表示，根據國際不動產估價學會表示，玉山的自動估價模型，準確度比美國不動產公司估價模型還準確。

另外，為協助客戶做更有效的資產配置，玉山金也正研究開發台股績優股預測程式，根據玉山規劃，該程式篩選股票方式類似台灣 50 成分股的概念，提前一週挑選出 50 檔可以打敗下週大盤表現的績優股，提供給客戶參考。