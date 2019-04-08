台積電股價登半年高 單日市值增逾1500億元 重回6.5兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周五 (3 日) 晚間宣布領先推出 5 奈米設計架構完整版本，激勵台積電 ADR 走強，在清明連假期間與台股溢價率達 5.5%，今 (8) 日台積電股價跟進 ADR 漲勢，跳空開高表態，漲幅最高達 2.43%、站上 252.5 元，創近半年來新高，單日市值就增加 1555.82 億元，攀升至 6.5 兆元以上。

台積電上周五宣布，5 奈米製程已進入試產階段，在開放創新平台下，推出 5 奈米架構完整版本，協助客戶實現支援下一世代先進行動、及高效能運算應用產品的 5 奈米系統單晶片設計，目標鎖定具高成長性的 5G 與人工智慧市場。

此外，蘋果已決定自行開發數據晶片，未來將採用更先進製程生產，最終設計預定 2020 年初完成，以此時程推估，擁有先進晶圓製程技術且能成功量產，僅有台積電，且蘋果的晶片設計也可望由台積電製造，預計 2021 年問世，從台積電日前宣布 5 奈米製程可接受客戶產品設計訂單來看，等於可望獨攬蘋果最先進晶片訂單。

台積電將於 4 月 18 日召開法說，並公布第 1 季財報與營運展望。法人認為，台積電今年首季受虛擬貨幣需求不佳，加上蘋果手機銷售未如預期，雙重利空影響下，淡季壓力更為沉重。不過，隨著半導體應用擴散，且今年包含智慧型手機、扣除虛擬貨幣的高速運算、物聯網等需求仍穩健，首季營運有機會是全年最低，第 2 季營收將緩步上揚。