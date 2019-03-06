〈玉山金法說〉獲利連7年衝高 每股可望配1.3元股利 總資產目標3年內衝上3兆

玉山金控去年稅後純益 170.99 億元，較去年增加 15.9%，已連 7 年刷新歷史新高紀錄，每股稅後純益 (EPS)1.58 元，亮眼獲利表現也反映在市值上，玉山金控總經理黃男州表示，金控資產規模已達 2.29 兆元，今年估可達 2.5 兆元，目標在三年內衝上 3 兆；法人也推估，玉山金今年每股可望配發 1.3 元現金股利。

玉山金今 (6) 日舉行第 4 季法說會，揭露去年營運結果，去年稅後純益 170.99 億元，今年前 2 月稅後純益 35.2 億元，較去年同期增加 1 成，玉山金今日股價小漲 0.23%，收在 22.2 元，目前總市值已突破 2,400 億元。

去 (2018) 年整體金控獲利微幅衰退，玉山金仍維繫成長動能，也讓今年股利政策備受期待，黃男州表示，股利政策需經董事會決定，原則上會盡可能把盈餘發放給股東，但考量玉山金還在成長階段，預估今年仍可維持「現金股息與股利各半」的原則。

玉山金近幾年盈餘分配率皆超過 8 成，法人推估，以去年每股純益 1.58 元來看，今年每股可望配發 1.3 元現金股利。

在金融核心業務部份，金控主要子公司玉山銀行去年淨收益 491.8 億元，較前年成長 6.7%；其中存款業務部份，去年存款淨增加 1,653 億元，外幣淨增加就達 1,027 億元，至去年底為止，銀行外幣存款已經衝上 6,155 億元，全國排名第 4。

黃男州表示，相較新台幣，外幣不僅應用範圍廣泛，存放利差也比新台幣高，玉山銀近幾年十分積極吸收外幣存款與衝刺外幣放款，去年靠台商與國際業務挹注，外幣放款年增 21%，截至去年底止，銀行淨利差 (NIM) 維持在 1.36%。

玉山金控去年股東權益報酬率 (ROE)11.06%，資產報酬率 (ROA)0.78%，子公司玉山銀行股東權益報酬率 (ROE)11.23%，逾放比 0.23%、呆帳覆蓋率 524%。