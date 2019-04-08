邑錡首季營收創歷年同期新高 年增逾5成 遞延訂單Q2出貨更助營收

縮時攝影機製造商邑錡 (7402-TW) 今 (8) 日公布 3 月合營收 5475 萬元，月增 16.76%，年增 22.87%，邑錡 3 月因新客戶因產品零件更換使得部分訂單遞延，但邑錡董事長陳世哲指出，公司維持提升單一客戶訂單金額，擴大客戶基礎策略不變，遞延出貨金額在第 2 季起認列。邑錡 2019 年首季營收為 1.61 億元，創歷年同期新高，季增 4.4%，年增 50.58%。

邑錡 2019 年第 1 季整體出貨表現保持強勁成長力道，在自有品牌業務方面，近兩年旗下 Brinno 品牌推出多款縮時攝影、數位電子貓眼等新品，隨著全球行銷推廣，擴大產品應用領域，並強化品牌經銷業務布局，帶動第 1 季 Brinno 品牌銷售表現較去年同期亮麗成長 42％，也挹注邑錡第 1 季營收表現同創歷年同期新高。

邑錡進一步表示，隨著億元級客戶數的增加，不斷優化合作 ODM 供應鏈，以期有效發揮生產經濟規模，助益優化創新 ODM 業務的穩健獲利能力。在此一基礎之上，邑錡同時積極擴大自有品牌 Brinno 市場占有率，歷經近年因應市場，產品朝多功能整合，並兼具長效續航力之市場需求，逐步突破縮時攝影、數位電子貓眼等核心系列產品的軟硬體技術升級、市場業務推廣等瓶頸，成功吸引有實力經銷夥伴洽談合作，陸續創造營收貢獻，完善 Brinno 品牌產品銷售表現在全球業務布局，以及新產品陸續上市等，創造新一波成長動能。

對於第 2 季的營運，邑錡看好旗下雙業務在新客戶、新產品效益的持續發酵、升温，有助於整體營運表現的強勁動能。除創新 ODM 業務目前在手訂單無虞，部分遞延訂單將於第 2 季陸續出貨，有機會推升整體業務銷售表現更上層樓；同時，邑錡持續擴大自有品牌 OBM 業務銷售表現，深耕建築工業市場，積極推動市場汰舊換新商機，並陸續拓展縮時攝影多元應用需求開發，可望帶動未來產品銷售表現持續攀升。