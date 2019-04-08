美喆首季淡季不淡 3月營收3.07億元創15個月新高

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 第 1 季為傳統淡季，但今 (8) 日盤前公布的 3 月營收，以 3.07 億元改寫 15 個月來新高，月增 29.45%，年增 32.48%，美喆今 (8) 日下午將出席證交所舉行的法人說明會，並將對第 2 季接單動向提出說明。

美喆 2019 年第 1 季營收為 8.45 億元，季增 2.33%，年增 14.68%，自有品牌產品銷售更持續走高。

美喆已公布去年獲利及股利，稅後純益為 3.1 億元，年減 37.25%，每股純益 4.7 元，董事會決議擬配發每股 3 元現金股利，將提交 6 月 5 日的股東會決議。

美喆去年營收 29.79 億元，毛利率 21.67%，年減 3.6 個百分點，稅後純益為 3.1 億元，年減 37.25%，每股純益為 4.7 元。去年第 4 季整體營運表現重返成長軌道，單季營收 8.25 億元，毛利率為 23.71 億元，單季稅後純益為 1.49 億元，單季每股純益為 2.25 元。

美喆主管表示，營運走揚並重返成長，除受惠歐洲區主要客戶庫存水位偏低重啟拉貨，集團也持續重整北美市場業務，拓展當地客戶，帶動銷售採購需求升溫，帶動歐洲區域營收增加，尤以自有品牌業務展現強勁成長表現。