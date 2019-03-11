美吉吉-KY去年Q4獲利回溫 每股配息3元 Q1淡季不淡

受惠外銷 ODM 業務在主要客戶備貨力道轉強，以及旗下美吉吉與普隆兩大自有品牌於兩岸市占率持續走升，美吉吉 - KY(8466) 去年第四季獲利大升溫，稅後淨利 1.49 億元，季增 186%，單季 EPS 2.25 元；去年全年稅後淨利則受到上半年歐洲客戶庫存調節影響，降至 3.10 億元，年減 37%，EPS4.7 元，經董事會決議擬配發每股現金股利 3 元，保留盈餘將作為投入 SPC 石塑地板產線建置，以擴大家用市場及自有品牌布局。以今日平盤價格 59.0 元計算，殖利率 5%。美吉吉 - KY 表示，去年第四季除受惠歐洲地區主要客戶在庫存水位偏低重啟拉貨動能，以及持續重整北美市場業務，在拓展當地客戶下亦帶動銷售採購需求升溫，帶動歐洲區域營收增加，尤其在自有品牌業務更是展現強勁成長表現，包括持續透過參加重要展會、新款系列產品推出，逐步墊高旗下美吉吉與普隆兩大自有品牌市場知名度，且同步積極洽談中國省份經銷通路合作，以就近滿足當地與其他鄰近省份現貨市場需求，帶動中國區域持續成長。



美吉吉 - KY 進一步表示，集團致力提升營運獲利能力目標不變，去年第四季整體毛利率、營業利益率分別為 23.71%、11%，較前一季的 22.34%、8.83% 仍持續優化，隨著客戶訂單需求升溫帶動產能稼動率保持一定水準之上，可有助於發揮自動化生產效益，以及第四季 PVC 與原油價格回落等，順利帶動第四季營運獲利表現站上全年高峰。



展望 2019 年第一季，美吉吉 - KY 維持審慎樂觀看法。一方面，隨著自有品牌部分遞延訂單將陸續於 3 月逐步交貨，且看好自有品牌業務持續擴大經銷通路合作、異業結盟等效益持續發酵，以及 LVT 與 SPC 新款系列產品推出等，有助於帶動中國地區營收比重進一步提升。



另一方面，美吉吉 - KY 也提到，歐洲地區主要客戶已回復過往出貨表現，整體出貨量有機會較去年持續升溫，再加上其他外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，以有效發揮自動化生產效益，以期創造第一季繳出淡季不淡之亮麗成績。

