盤前財經大事搶先讀2019年4月8日

今日操盤前瞻

台銀等公股行庫人事交接

美國 2 月工廠訂單＆耐久財訂單

日本 3 月消費者信心指數

法說會：龍燈 - KY、永冠 - KY、麗清、碩天、時碩工業、南寶、宏正、矽力 - KY、勤誠、美吉吉 - KY、波力 - KY、森鉅

儘管美經濟表現強勁 川普仍呼籲降息、實施量化寬鬆

川普於上週五（5 日）再一次呼籲聯準會降息，他認為聯準會確實讓美國經濟增長速度放慢，並表示美國現在沒有通貨膨脹。川普表示，聯準會應該實施量化寬鬆，而不是削減債券持有量，如此美國經濟能如「火箭」般上升。閱讀全文...

〈台化麥寮廠氣爆〉雲林縣府將開罰 500 萬元 事故廠房已全面停工安檢

位於台塑麥寮六輕園區的台化 (1326-TW) 芳香烴三廠，昨 (7) 日下午發生液體石油儲槽 LPG 管線洩漏事故，導致氣爆，雲林縣府並將依空氣污染防制法開罰新台幣 500 萬元，目前事故發生廠房已全面停工進行安檢，對營運的影響情況仍在評估中，剩下的 2 座芳香烴廠房仍正常運作，營運與出貨不受影響。閱讀全文...

〈台股風向球〉進入頸線壓力區 惟高檔出貨手法未現 後續看 4 大關鍵

台股在清明長假前，雖因短線漲多與技術面進入頸線壓力區，但重要權值股仍持續表態，台股收在 10704.38 點高檔，周線連四紅。由於目前高檔出貨手法還沒出現，清明節後，包括：中美貿易談判對美股影響、上市櫃 3 月營收及首季財報、雙王法說、外資動向等 4 大關鍵，將牽動大盤神經。閱讀全文...

〈Q2 產業景氣展望〉客戶端庫存極低 + 5G 需求增 PCB 廠動能穩健向上

第 1 季在美中貿易大戰影響下，客戶端積極調降庫存影響，臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 等大型 PCB 廠營收陷入谷底，但在於貿易戰趨緩，業者陸續感受到目前市場恐慌情緒，已較去年 12 月明顯好轉，且在客戶端庫存偏低的情況下，有助第 2 季市場需求提升。閱讀全文...

〈報稅看這裡〉股利所得課稅新制 合併、分開計稅怎麼選 存股族必看

台股配息率在 5% 以上的公司不在少數，以存股領息再存股來滾存資產，是許多投資達人所推崇的理財模式，往年存股族除了考慮股票殖利率高低之外，還愛挑選扣抵稅額比率較高的傳產股，但財政部稅改已取消「二稅合一」的稅額扣抵制度，去年起股利課稅新制可二擇一擇優報稅，且自今年 5 月報稅開始適用，存股族更要搞清楚股利稅改新制。閱讀全文...



