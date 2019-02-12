美吉吉-KY 1月營收創同期新高 Q2末SPC新品有望量產貢獻營收

受惠歐洲地區主要客戶在目前庫存水位健康下，國際石塑地板製造業者美吉吉 - KY(8466)1 月營收達 3 億元，年增 2.76%，改寫上市以來同期新高記錄，已保持連續 7 個月良好的拉貨力道。美吉吉 - KY 表示，1 月營收成長主要在於歐洲客戶恢復拉貨力道，並針對旗下美吉吉與普隆兩大自有品牌積極開拓中國、台灣等地區品牌市占率表現，隨著外銷代工訂單需求持穩，自有品牌市場占有率的提升下，挹注整體營運保持良好成長動能。



美吉吉 - KY 進一步表示，除在上海虹橋地區成立美吉吉全球行銷中心，以擴大集團全球外銷代工與自有品牌接單表現外，亦於 1 月針對商用及家用領域推出高端 LVT 產品新系列共計 30 款花色，並同步推出高端 SPC 產品新系列共 16 款花色，首次結合靜音軟底 IXPE 材料，可有效降低鞋跟撞擊地面之噪音、提升腳感舒適度，且由於 IXPE 材料產品韌性，能適用於各種環境並改善地面的平整度，目前外銷代工客戶與自有品牌經銷商詢問需求熱絡，以期打造新款明星級產品。



展望 2019 年第一季，美吉吉 - KY 維持審慎樂觀看法。第一季適逢農曆新年期間與工作天數少，向為傳統出貨淡季，美吉吉 - KY 仍看好歐洲地區主要客戶保持良好備貨力道，隨著新款產品的推出有助於提升出貨表現，以及其他外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，以有效發揮自動化生產效益。



除此之外，美吉吉 - KY 指出，看好全球綠建材趨勢明確，有助於帶動 LVT 與 SPC 產品市場滲透率持續提升，積極全力衝刺美吉吉與普隆兩大自有品牌市場占有率，挹注自有品牌保持高雙位數成長動能，並穩步擴增 SPC 新產品產能計畫，最快將於第二季末投入量產並逐步創造營收貢獻。