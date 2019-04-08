〈第一金董座交接〉爭議中上任 廖燦昌：願找時間與立院溝通

第一金控 (2892-TW) 暨銀行董事長廖燦昌今 (8) 日正式走馬上任，對於立法院財委會對他接任第一金、銀董座的質疑，他展現高 EQ 回應，自己在金融業的歷練與專業，會將過去累積的經驗展現在第一金經營績效上，未來也願以財委會溝通，目標將第一金打造成有溫度的金融機構。

廖燦昌今天在爭議聲浪中接下第一金暨銀行董座職位，他在致詞時說，期待將一銀打造成有溫度政策執行者、有溫度的客戶的關懷者，以及有溫度的員工照護者。

這波公股人事大地震引來外界批評聲浪，立法院財委會包括國民黨立委賴士葆、時代力量立委黃國昌輪番砲轟，質疑廖燦昌前年底才因慶富案下台，如今卻取代慶富案救火有功的前任董事長董瑞斌，痛批行政院的人事安排為政治酬庸。

對於外界質疑，廖燦昌會後受訪時強調，慶富聯貸案，合庫銀是參貸行，所有授信過程一切遵守專業評估，全依照相關程序辦理；至於在金融專業與經營績效部分，廖燦昌更搬出，過去擔任台企銀 (2834-TW) 擔任董事長任內，打破台企銀 9 年沒有發放股息的困境，合庫金 (5880-TW) 更在他擔任董事長任後獲利首度突破百億元，甚至一路成長到 120 億元、140 億元。

廖燦昌表示，上任後將秉持一銀暨有的優良傳統，持續推動海外據點、資訊核心系統、數位發展、員工持股信託以及中小企業放款市占率等業務持續推動，帶領一銀繼續邁向新的高峰，維持領先地位。



