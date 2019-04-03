【華冠投顧】國巨，轉為多方主控局面

本週五即將公佈，美國 3 月季調後非農就業人口變動，前值下降至 2.0 萬人，本次預期值 17.5。可先關注一下今晚公佈的『小非農』，美國 3 月 ADP 就業人數之結果如何？

06 道瓊，短期觀測下方 25955-25726 初步支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則向下力道增。

而加權指數，目前處於第五波位置；短期暫觀測下方 10566-10476 初步支撐區間之力道如何？

上週五美國總統川普又再度的對美聯儲重砲轟擊，他表示，若不是他們採取提高利率這項的錯誤政策，美國的 GDP 值將會更優，股市會更飆。川普那張嘴所造成的不確定性，仍將持續影響著市場，交易者操作仍須謹慎！

美中貿易談判，本週，由中國談判代表劉鶴率領，再次趕赴美國，進行下一輪談判，續關注其後續發展。

近期熱門標的股評析、推演：

6449 鈺邦：

看長多！於下方支撐區止跌，後續具上攻之契機。

下圖為 04/01 之述。

下圖為今日最新之狀況，目前已漸漸往上發展。

2327 國巨：

看長多！

目前之下降趨勢以修正波視之，轉強觀測區若被站上，則向上續航力增。

下圖為 04/01 之述。

果真今日出現明顯的彈升，續依據上圖為參考依據。

下圖為今日最新之狀況。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師