美中貿易干擾 朋億在手訂單延遲 總座：前景仍審慎樂觀

朋億 (6613-TW) 今(2)日出席櫃買中心業績發表會，展望營運後市，總經理許宗政表示，美中貿易戰仍有不確定性，公司在手訂單也約略延遲，但陸續有回溫跡象，今、明年景氣受美中貿易戰影響，但中國大陸持續擴張晶圓廠，另外 AMOLED 建廠動作也積極，因此對景氣仍審慎樂觀。

朋億主要產品為高科技廠務設備研發與製造，其次是整廠水、氣體、化學供應系統整合服務，第三是濕製程工藝設備，第四是減廢再生利用與節能環保系統統包服務，還有開始積極往水資源開發及回收整合服務。

朋億 2018 年營運表現亮眼，受惠高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務業績貢獻。去年營收高科技製程設備和高科技製程工程佔大部分營收，前者佔 60%，後者佔 34%，皆較 2017 年成長。

從區域來看，中國佔比 7 成，台灣 2 成，剩下 1 成為亞洲其他地區，朋億表示，兩岸面板及半導體大廠，多為朋億客戶，2018 年受惠中國面板廠及半導體廠擴增產線，來自面板廠營收佔比約 3 成，來自半導體佔比約 5 成，半導體晶圓製造則為最大宗。

朋億總經理許宗政表示，目前認列基本上是隨客戶建廠進度而定，今年獲利應可有一定水準，以在手訂單來看，毛利率約比 2018 成長，詳細還是要依照案子判斷，目前以新建廠案為主。

不過，朋億認為，貿易戰仍有不確定性，在手訂單約略延遲，整體來看有逐步回溫跡象，客戶還是有持續詢價動作，其中水氣化與濕製程設備約 6 成以上，工程設備略少。

至於中國客戶，從中國晶圓廠擴張速度來看，擴廠速度積極，目前案子很多，SEMI 預估，受美中貿易戰影響減緩成長，不過 2019 年可望恢復成長，2020 年則可成長到 170 億，朋億今、明兩年半導體展望，審慎樂觀。

另一方面，中國 AMOLED 建廠也方興未艾，除中國品牌廠對 AMOLED 面板需求增加，另外還有政府補貼政策激勵。