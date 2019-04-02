台灣大新總座林之晨宣示「超5G策略」 盼未來市值達千億美元

台灣大哥大 (3045) 新任總經理林之晨於昨 (1) 日走馬上任，今 (2) 日在記者會中表示，台灣大最新「超 5G 策略」，希望以 10 到 15 年時間，以愛與永續為出發點，建構台灣大成一個超 5G 生態系與東南亞級的國際企業。林之晨提出的「超 5G 策略」，包括 Gift、Group、Grit、Green、GSEA(Greater South East Asia)等 5 大面向，將整合集團旗下影音巨擘「凱擘」、電商第一品牌 momo 以及 AppWorks 等企業，並善用台灣大的「大數據」天賦，在 700 多萬用戶以及近 800 家全通路門市基礎上連結運用，發展出更多樣、更創新的「超 5G」服務。



林之晨表示，隨著 5G 時代大量開啟 AI、IoT、Big Data 等新科技應用，林總經理闡述台灣大最新的「超 5G 策略」，是用 5 組英文單字作為企業轉型的核心串連，首先「Gift」是善用集團的大數據，及七百萬用戶基礎和全通路經營、加上深厚的創新實力，全力運用這些多元天賦進行數位轉型；第二個 G 為「Group」，將整合集團的凱擘、momo、AppWorks 等企業聯手出擊，發揮集團最大的經營綜效；第三個 G：「Grit」，則是以 10 到 15 年的長線思維，發展超 5G 生態系；第四 G：「Green」堅持愛台灣、愛人類、愛地球，以作為國際級企業永續發展的宗旨；第五 G：「GSEA」(Greater South East Asia) 以台灣 5G 生態為基礎，建構台灣大成為「大東南亞級」國際企業目標邁進。



林之晨比喻自己像外星人從一個星球 (AppWorks) 移民到另一個星球(台灣大哥大)，要把這個星球裡不同 DNA 組成成份快速整合，而台灣大連續 7 年 EPS 獲利王，是台灣市值第 16 大企業，主要是台灣大擁有很強快速迭代、數據導向與觀察調整能力。如今電信戰場已在改變，只做電信本業這塊是不夠的，台灣大必須轉型、另闢新戰場，要帶領團隊創造公司第二、第三、第四甚至是第 N 條成長曲線；同時面對 5G 世代來臨，他更要打破過去電信業零和的競爭關係，把對手當成合作夥伴。



林之晨表示，在短期間，他已看到電商 momo 出現第二成長曲線，未來將不排除與 momo 相互合作，尤其台灣大每月擁有 700 多萬的活躍付費用戶，若將這些對台灣大信任的用戶轉移至 momo，不但可將 momo 推升為區域級的電商公司，甚至有機會成為亞洲 Amazon；中長期而言，如果把台灣大集團想像成 1 到 100 的加速器，再導入成立 9 年且擁有 328 家活躍新創公司，每年營業額到達 760 億的 AppWorks，有很多從 1 到 100 的公司，透過台灣大團隊的資產、品牌、通路助其成長下，每年將可培養 5 家從 1 到 100 的公司，進而成為台灣大加速器的助力軍，這是要創造第三、第四到第 N 條成長曲線的動能，而且是個 win-win 雙贏局面。



林之晨指出，電信是個成熟產業，再過 5 到 10 年，不但將會被劃歸為傳統產業，屆時未能即時轉型成功的業者，還可能面臨生存危機，所以台灣大必須積極轉型升級，朝向數位、AI 人工智慧、IoT、(如車聯網) 等產業前進，AppWorks 也運用多年來在培育新創科技人才及資源整合能力，將台灣大在原有即已非常龐大而健全的電信體外，建構台灣大 + 富邦 + AppWorks 發揮 1+1+1>3 的生態圈效益，讓台灣大走出一個完全不同的電信格局，轉型成為新世代的科技公司，將由台灣放眼東南亞 6.5 億人口，拉大經營目標，讓台灣大的市值由現行的 120 億美元放大 10 倍，拉高到 1000 億美元。



5G 預計在 2020 年商轉，林之晨坦承，由於 5G 建設是 4G 成本的 4 倍，電信業者想藉著 5G 之力轉型成為更上一層的商業模式，除了商業和工業情境外，未來 5G 要比的不是頻寬大、上網速度快，而是提供用戶或特殊場域 (如棒球場) 量身打造的解決方案。台灣大目前擁有 AppWorks 這個平台上的 328 家新創公司，再加上，每年吸收 70 個團隊，因此，當客戶有任何一個垂直場域需求時，台灣大就可立即與命運共同體的 AppWorks 組成優秀團隊，來解決 5G 時代所可能面臨的各種問題。



在 5G 時代裡，林之晨指出，想打破過去競業間零和態勢，因為電信營運商要轉型進到數位領域，其實這個戰場比本來的電信業還要大一百、一千倍，大家在這個戰場裡所要面臨的競爭對手，不只是新創公司，還有本土大公司和國際大公司，進到這個戰場裡，所有電信公司目前都不是強勢的，也沒有零和的問題，盡管競業之間各自有不同的轉型策略，但是在數位的世界裡，林之晨沒有把競業當成對手，而是當成潛在的合作夥伴，一起去面對轉型的挑戰，找到下一波成長，例如台灣大和遠傳一起投資 LINE Bank，在互聯網金融的世界，彼此沒有任何包袱，所以一起手拉手。



林之晨也認為，進入 5G 時代的電信商業模式若不改變的話，仍然用傳統賣網路、手機的商業模式，那可能不到 10 年後，台灣電信市場產值，可能只能容納 1-2 家電信公司存活下來。下一階段 5G 時代可能會有許多垂直型態的營運商出現，而工業物聯網 (IIoT) 和人工智慧物聯網 (AIoT) 更將會是未來跨產業合作新模式，可開拓「無人經濟」智慧商務新藍海；利用 MEC 邊緣運算及擴增實境 / 虛擬實境(AR/VR)，更可進一步推展 5G 多媒體應用，順勢導入新的商業服務機會；還有透過電信業者平台與生態系的開放，也可讓更多品牌與新創業者合作加入開發服務。