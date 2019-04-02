〈兆豐金法說〉IFRS 17大魔王讓壽險業成本壓力大增 公股金控暫時打消併購念頭

公股金控為提升獲利表現，曾考慮併購壽險拓展事業版圖，但隨著壽險業匯損壓力增加，加上國際會計準則 IFRS 17 即將上路，讓公股金控暫緩併購壽險版圖的念頭，兆豐金 (2886-TW) 表示，目前暫無併購壽險的計畫。

公股金控因缺乏壽險版圖，過去獲利總在民營金控之後，財金部會首長也曾公開表示，公股金控可以考慮增加壽險版圖，打造第二具獲利引擎，提升獲利表現，但隨著 IFRS 17 上路，壽險公司增資壓力、提存準備恐吃掉獲利，讓公股行庫心生警戒，暫時打消併購壽險的念頭。

兆豐金今 (2) 日舉行第 4 季法說，會中法人提問，兆豐金是否打算併購壽險，拓展版圖、拉高獲利，金控總經理胡光華表示，從長線角度來看，增加壽險子公司打造獲利雙引擎是趨勢，但從目前市況來看，暫時不適合併購壽險，拓展版圖。

胡光華指出，目前壽險業正面臨投資避險成本增加、匯損與利差損等問題，加上 IFRS 17 未來上路後，壽險業需要以公允價值評估，壽險業將面臨增資壓力，屆時壽險業的財務壓力，恐將成為包袱而非助力。

胡光華說，目前可併購的合適對象不多，而且價格也是個問題，短期內不考慮併購壽險，但會加強與壽險公司的策略合作創造更多手續費收益，提升獲利。



