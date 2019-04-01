牧德今年營收與獲利有望續創新高 轉上市期許外資持股衝上四成

AOI 檢測設備商牧德 (3563) 公布 3 月營收，創下歷年同期新高，展望今年，公司預期營收與獲利可望續創年度歷史新高；而公司將於明日轉上市，公司期許此舉讓外資持股比例提升到四成。牧德公布 3 月營收 2.52 億元，年增 26.8%，月增 18.6%，累計今年第一季營收 6.7 億元，年增 18.6%。展望今年全年，董座汪光夏提到，受惠於台資與陸資軟板廠今年擴產動作比去年大，加上取自 COF 板、PCB 硬板廠與半導體驅動晶片封測廠訂單加持，為此，今年營運展望樂觀，而今年第二季和第三季會是旺季。



牧德去年賺逾三個股本，展望今年，營收與獲利能否續揚，汪光夏提到，就看毛利率與營收能否持穩甚至走揚，首先在毛利率部分，他預期今年可維持去年水準，也強調今年毛利率沒有下滑的原因，至於營收部分，單月都追求營收的年增率，是公司目前的目標，為此，兩相加總下，汪光夏提到，今年營收與獲利可望同步續創新高。



此外，牧德預計明日轉上市，公司提到轉上市為光電股，原因有三，其一，牧德本業領域偏向光學、軟體，因此歸類為光電類股較為洽當。第二，上市可以吸引更多人才。第三，目前牧德的外資持股比例為 25% 到 30%，期許透過上市，能提升到 40%。