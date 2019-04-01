牧德首季可望賺半個股本 Q2營運轉旺 明轉上市掛牌

光學自動檢測 (AOI) 設備廠牧德 (3563-TW) 明 (2) 日將上櫃轉上市掛牌交易，牧德今日公布公布 3 月營收，達 2.52 億元，月增 18.6%，年增 16.8%，第 1 季營收 6.71 億元，季減 20.45%，年增 18.61%，牧德董事長汪光夏指出，第 2 季開始進入設備業的出貨旺季，目前的接單能見度也佳。法人估，牧德第 1 季就轉賺回超過半個股本。

牧德目前股本 4.26 億元，去年營收 31.12 億元，軟板檢測設備占比 4-5 成最高，汪光夏指出，今年接單狀況，仍以兩岸軟板業的訂單最佳，營收比重也可維持去年比重，今年訂單仍涵蓋硬板、半導體及 COF 等檢測設備；同時，在營收成長趨勢不變下，毛利率若可維持，整體獲利應可持續向上。

牧德 2016、2017、2018 年產品毛利率分別為 61.67%、64.02%、69.03%，牧德指出，這不表示市場沒有競爭對手，汪光夏指出，客戶端從牧德財報上可看出，牧德營運有高毛利，但客戶仍樂意買單，主要重點在牧德設備依舊有高性價比 (C/P 值)，牧德能可不斷掌握客戶端更新設備需求訂單。

總經理陳復生表示，PCB 業前百大廠，有 9 成是長期合作的客戶，翻開過去 3 年牧德前 5 大客戶佔營收比例資料，2016 年為 42%，2017 年 29%，2018 年 48%，每年前五大都是隨著客戶擴廠而變動，正意味牧德客戶群很廣泛，且客戶關係也良好，不因少單一客戶而影響整體業績。

對牧德而言，2019 年軟板廠有擴產計畫的客戶數，就多於 2018 年，即使嘉聯益 2019 年不會成為前五大客戶，但也未必會從 2019 年牧德客戶訂單中消失，更何況今年有 65 億元市場潛在機會，可望維持成長動能。

汪光夏強調，AOI 是一種技術，非只運用在某個產業，不同產業面對大環境變動也許有興衰，但 AOI 技術可應用層面廣泛，當科技越來越發達，產品越來越精密，自動光學檢測是不可逆的趨勢。牧德依市場趨勢發展而開發的 Samart Camera 零組件，預計第 3 季開始出貨，第 2 批出貨產品內容包括邊緣運算 (Edge Computing) ，實際銷售則要看市場的接受度。

牧德 2018 年營收為 31.12 億元，創歷史新高，年增 1.18 倍，稅後純益 12.96 億元，也創新高，每股純益為 30.43 元，牧德每股擬配 27 元股息，以去年股利每股擬配發 27 元股息計算，配發率達 88.73%。